ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ - ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ

Νέα εργατικά «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς

Μέρα δεν περνάει χωρίς νέα εργοδοτικά εγκλήματα σε χώρους δουλειάς, με τη ζοφερή αυτή πραγματικότητα να αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση, που υπερασπιζόμενη το νέο έγκλημα της 13ωρης δουλειάς υποστηρίζει ότι «μειώνονται τα ατυχήματα» στο μεροκάματο.

Στο πλαίσιο αυτό, από καθαρή... τύχη γλίτωσε τα χειρότερα ξενοδοχοϋπάλληλος από την Πάτρα, που δούλευε εποχικά ως νυχτοφύλακας στο ξενοδοχείο «Zante Park» στη Ζάκυνθο, όταν το βράδυ της Δευτέρας καταπλακώθηκε από μεγάλη εξωτερική καγκελόπορτα στον χώρο δουλειάς του.

Ηταν τέτοιο το βάρος της, που ήταν αδύνατο αυτή να σηκωθεί από δύο άτομα, ενώ ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε, χωρίς ευτυχώς να διατρέξει κίνδυνο η ζωή του. Στον χώρο βρέθηκε το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, απαιτώντας να διερευνηθούν όλα τα αίτια και του τελευταίου συμβάντος και αναδεικνύοντας ότι το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε έναν μακρύ κατάλογο ανάλογων σε ξενοδοχεία και άλλους χώρους του τουρισμού, όπως πρόσφατα με τον σοβαρό τραυματισμό δύο εργαζομένων σε κουζίνα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στον χώρο.

«Οι εργασιακοί χώροι μετατρέπονται σε αρένες θανάτου, γιατί η ασφάλεια της ζωής του εργαζόμενου λογίζεται ως κόστος, όταν σήμερα υπάρχουν όλα τα μέσα και οι μέθοδοι για να ζούμε και να δουλεύουμε με ασφάλεια», καταγγέλλει το Συνδικάτο, προειδοποιώντας ότι τα 13ωρα δουλειάς πολλαπλασιάζουν τις παγίδες θανάτου στο μεροκάματο.

Νέος τραυματισμός ναυτεργάτη

Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο λιμάνι της Καβάλας, με θύμα έναν 44χρονο ναυτικό του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Mykonos», κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απεμπλοκής κάβου από την προπέλα του πλοίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Καβάλας, ο ναυτικός τραυματίστηκε στον μηρό του αριστερού ποδιού, ενώ επιχειρούσε την απεμπλοκή του κάβου, καθώς ο κάβος μπλέχτηκε στην αριστερή προπέλα, λίγο πριν την αναχώρηση του πλοίου για Λήμνο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου και νοσηλεύεται.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες, ιδιαίτερα μέσα στο εξαντλητικό καθεστώς εντατικοποίησης, υποστελέχωσης και πίεσης για «έγκαιρες αναχωρήσεις».

Ξανά σοβαρός τραυματισμός στην καθαριότητα

Το τρίτο εργατικό «ατύχημα» συνέβη ξανά σε έναν από τους κλάδους - πρωταγωνιστές της μαύρης αυτής «στατιστικής», και συγκεκριμένα στην Τοπική Διοίκηση, με θύμα ξανά εργαζόμενη στην καθαριότητα.

Συγκεκριμένα, στον δήμο Σουλίου σοβαρά τραυματίστηκε εργαζόμενη, συμβασιούχος οκτάμηνης διάρκειας, συνοδός απορριμματοφόρου, όταν έπεσε ο κάδος απορριμμάτων και της έπιασε το χέρι ανάμεσα στο όχημα και τον κάδο. Παρά τον τραυματισμό της μάλιστα, η εργαζόμενη συνέχισε να δουλεύει μέχρι το τέλος του ωραρίου, φοβούμενη - όπως καταγγέλλεται - μη χάσει τη δουλειά της, και μόνο τότε μετέβη στο νοσοκομείο.

Το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Θεσπρωτίας καταγγέλλει το νέο περιστατικό ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας των δημοτικών αρχών και της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας. Οπως τονίζει, «δεν πρόκειται για "κακιά στιγμή" ή απροσεξία, αλλά για εργοδοτικά εγκλήματα που απορρέουν από την πολιτική που αντιμετωπίζει την ασφάλεια των εργαζομένων ως κόστος».

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να μην κάνουν πίσω από τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας και συσπειρωμένοι να καταγγέλλουν κάθε αυθαιρεσία και παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα διεκδικεί άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, έγκαιρη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.