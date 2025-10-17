Εκδικητική απόλυση από την εργοδοσία του ομίλου «ΒΙΟΧΑΛΚΟ»

Τις «διοικητικές ικανότητες» επικαλείται η εργοδοσία της «Fulgor» («ΒΙΟΧΑΛΚΟ» - όμιλος Στασινόπουλος) για να πετάξει στον δρόμο εργαζόμενο - συνδικαλιστή από το εργοστάσιο στην Κόρινθο. Η απόλυση, μάλιστα, ήρθε μόλις δύο μέρες μετά την απεργία, στην οποία πήρε μέρος ο απολυμένος, αλλά και πρωτοστάτησε για την οργάνωσή της. «Γι' αυτήν του τη στάση, του είχε γίνει ήδη δυο φορές επίπληξη ώστε να σταματήσει!», σημειώνει η ΔΑΣ στο επιχειρησιακό σωματείο, τονίζοντας ότι αυτό αποδεικνύει ότι η απόλυση είναι τρομοκρατική απέναντι στη συνδικαλιστική δράση.

Μάλιστα, η απόλυση γίνεται λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του σωματείου, όπου ο εργαζόμενος είναι υποψήφιος με τη ΔΑΣ, η οποία θυμίζει ότι και πριν δύο χρόνια, πάλι η εργοδοσία της «Fulgor», «προσπάθησε να φιμώσει τα στόματά μας, με ανάλογη απόλυση».

«Προετοιμάζουν ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα και τις ζωές μας, για να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο», τονίζεται στην καταγγελία της ΔΑΣ, με αφορμή και το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά, δηλαδή όσα αντιπάλευε ο απολυμένος και στο τμήμα του, αφού «στεκόταν με την πλευρά των εργατών και των δικαιωμάτων τους! Γι' αυτό δεν θέλουν καμία φωνή αντίδρασης, μας θέλουν σκυφτούς και υπάκουους, να δουλεύουμε σαν μηχανές για να κερδίζουν δισεκατομμύρια!».

Η ΔΑΣ καλεί το ΔΣ και την πλειοψηφία που το συγκροτεί να σταθούν «στο ύψος των περιστάσεων επιτέλους! Να απαιτήσει να ανακληθεί η απόλυση! Δεν υπάρχουν δικαιολογίες».