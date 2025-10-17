Παρασκευή 17 Οχτώβρη 2025
ΛΕΡΟΣ
Νέες κινητοποιήσεις για το νοσοκομείο

Tην άμεση στελέχωση του νοσοκομείου με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και των Κέντρων Υγείας των όμορων νησιών απαίτησαν οι κάτοικοι της Λέρου την περασμένη Τετάρτη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σωματείων και φορέων του νησιού.

Στην κινητοποίηση τονίστηκε ότι τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του νοσοκομείου είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποχρηματοδότησης και της πολιτικής που εμπορευματοποιεί την Υγεία, μετατρέποντάς την σε πεδίο κερδοφορίας για ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ αφήνει εργαζόμενους και ασθενείς εκτεθειμένους.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με τους φορείς και τους συγκεντρωμένους να ανακοινώνουν και νέες δράσεις, ως εξής:

- Σήμερα, Παρασκευή συμβολική κατάληψη του δημαρχείου Λέρου, με ταυτόχρονη στάση εργασίας των εργαζομένων του νοσοκομείου (11 π.μ. - 1 μ.μ.).

- Την Τρίτη 21 Οκτώβρη, στάση εργασίας (11 π.μ. - 1 μ.μ.) και κατάληψη του γραφείου του διοικητή του νοσοκομείου, απαιτώντας άμεση λύση των προβλημάτων υποστελέχωσης.

- Την Τετάρτη 22 Οκτώβρη, νέα μαζική κινητοποίηση στην πύλη του λιμανιού.

    

