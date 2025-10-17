ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την άθλια κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας

Την άθλια κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, που θέτει καθημερινά σε διάφορους κινδύνους - ακόμη και ζωής - ασθενείς και εργαζόμενους, αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.

Οπως αναφέρεται στην Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Ενδεικτικές είναι οι δίκαιες διαμαρτυρίες των υγειονομικών που η κυβέρνηση επιχείρησε - μάταια - να καταπνίξει κατά τη διάρκεια κυβερνητικής φιέστας στο νοσοκομείο "Αττικόν" με καταστολή, χημικά και ξύλο απέναντι σε γιατρούς και νοσηλευτές που απαιτούσαν τα αυτονόητα για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δηλαδή την πρόσληψη 125 νοσηλευτών για να λειτουργεί το νοσοκομείο με βάση το οργανόγραμμα τουλάχιστον στα όρια ασφαλείας, να ανοίξουν οι 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες που παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού, να καταργηθούν τα πάνω από 130 ράντζα που γεμίζουν καθημερινά τους διαδρόμους και να δοθούν στο προσωπικό τα πάνω από 10.000 χρωστούμενα ρεπό.

Αλλωστε, όπως αποκάλυψαν πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και του υπουργείου Εσωτερικών, η κατάσταση στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι ανάλογη. Καταγράφονται 5.000 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί μέσα σε 5 χρόνια, 100 κλειστές χειρουργικές αίθουσες μόνο στην Αθήνα και 1 στα 5 άτομα δεν έχει ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, η απουσία οργανωμένης και στελεχωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - μεταξύ άλλων - οδηγεί τους ασθενείς είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία υπερφορτώνονται.

Το προσωπικό εργάζεται εξαντλητικά σε απαράδεκτες συνθήκες, με βάρδιες χειρότερες ακόμα και από αυτό που προβλέπουν οι αντεργατικοί νόμοι (π.χ. νοσηλευτές με ωράρια πρωί - νύχτα, απόγευμα - πρωί - νύχτα ή π.χ. ειδικευόμενοι που δουλεύουν ακόμα και 30 ώρες σερί, χωρίς ρεπό και με αμέτρητες απλήρωτες υπερωρίες).

Οι ελλείψεις προσωπικού, μάλιστα, στις νησιωτικές περιοχές, που η επισκεψιμότητά τους αυξάνεται κατακόρυφα το καλοκαίρι, αποδεικνύονται εγκληματικές, με αποτέλεσμα ακόμη και θανάτους, όπως στην Αίγινα που μια γυναίκα πέθανε επειδή δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στη βάρδια.

Η επικίνδυνη πολιτική "κόστους - οφέλους", που όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή της ΝΔ διαχρονικά στηρίζουν και υλοποιούν, αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ και αντιμετωπίζει την Υγεία ως εμπόρευμα. Αυτό αποδεικνύεται και από το πρόγραμμα EU4Health για το 2025, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Κομισιόν και προβλέπει μείωση του προϋπολογισμού για την Υγεία αλλά και κριτήρια επιλεξιμότητας, με κύριο την "οικονομική αποδοτικότητα", δηλαδή την κερδοφορία των ομίλων Υγείας αλλά και των φαρμακοβιομηχανιών. Οι περικοπές που προβλέπονται, αλλά και οι τομείς που χρηματοδοτούνται με τα μεγαλύτερα ποσά, δείχνουν τη στροφή της ΕΕ στην πολεμική οικονομία και προμηνύουν ακόμη μεγαλύτερες θυσίες για τους λαούς.

Βήμα περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας στη χώρα αποτελεί τόσο η καθιέρωση από τον Νοέμβριο του 2024 των απογευματινών επί πληρωμή χειρουργείων, όσο και η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να νοικιάζουν δημόσιες δομές και να πληρώνονται από τους ασθενείς - πελάτες. Πρόκειται για αντιλαϊκή και αντιεπιστημονική μεθόδευση, που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες για υγειονομική κάλυψη του λαού, αλλά επιδιώκει το νοσοκομείο να καταστεί αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα. Να μη χρηματοδοτείται επίσης από τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει κονδύλια προς τις πολεμικές δαπάνες.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και το Ταμείο Ανάκαμψης, που οι χρηματοδοτήσεις του περιορίζονται σε ορισμένες κτιριακές αναβαθμίσεις και αυτές αποσπασματικές, με βασικό στόχο να υποστηρίξουν την παράδοση των εν λόγω ανακαινισμένων πτερύγων στην επιχειρηματική εκμετάλλευση. Η λειτουργία των νοσοκομείων με βάση τα κέρδη τους είναι εγκληματική, όπως αποδείχθηκε στη Γερμανία, με πολλά νοσοκομεία να οδηγούνται σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις, και στη Σουηδία, που το καλοκαίρι καταγράφηκε βάρδια με μόλις ένα (1) ασθενοφόρο σε όλη τη Στοκχόλμη».

Με βάση τα παραπάνω, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει πώς τοποθετείται: