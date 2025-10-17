ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Κινητοποίηση στο κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ ενάντια στην ιδιωτικοποίησή του

Κινητοποίηση στο μέγαρο του Ταμείου Συνταξιούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) πραγματοποίησαν προχθές οιενάντια στην ιδιωτικοποίηση του κτιρίου, που απαιτεί την αποβολή της ΕΣΤΑΜΕΔΕ και άλλων συλλόγων μηχανικών από το ιστορικό κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση της ΝΔ προωθούν την ταχεία ιδιωτικοποίηση του κτιρίου, προκειμένου να μετατραπεί σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της πολιτικής της Αθήνας - τουριστικού κέντρου, και ήδη έχει βρεθεί ιδιωτικός όμιλος - επενδυτής που προσδοκά τεράστια κέρδη από το κτίριο.

Στο κτίριο ήταν συγκεντρωμένη αστυνομία, που μαζί με τη διοίκησή του και κυρίως τον διοικητή του ΕΦΚΑ αυτοπροσώπως απειλούσαν και προσπαθούσαν να βγάλουν έξω με τη βία τους συνταξιούχους μηχανικούς που βρίσκονταν μέσα στο γραφείο. Σε απάντηση των απειλών οι συνταξιούχοι μηχανικοί «ταμπουρώθηκαν» μέσα στα γραφεία της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, αρνούμενοι να αποχωρήσουν.

Στο πλευρό των συνταξιούχων μηχανικών της ΕΣΤΑΜΕΔΕ βρέθηκαν εργαζόμενοι μηχανικοί από διάφορους χώρους, αλλά και οι βουλευτές του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης και Νίκος Εξαρχος.

Η κινητοποίηση της Τετάρτης τελείωσε με μια μικρή νίκη για τους συνταξιούχους μηχανικούς της ΕΣΤΑΜΕΔΕ, όπως δήλωσε μετά τη λήξη της κινητοποίησης ο πρόεδρος της ΕΣΤΑΜΕΔΕ Κ. Τζατζάνης, τονίζοντας πως «ο αγώνας για να κρατήσουμε το κτίριό μας συνεχίζεται».

Οι συνταξιούχοι μηχανικοί έδωσαν ραντεβού για παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που γίνεται αύριο Σάββατο, και νέο αγωνιστικό ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στα γραφεία τους.