ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Να διατηρηθούν και να ενισχυθουν τα Νοσοκομεία Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης

Την πρόθεση της κυβέρνησης να συγκροτήσει ενιαίο οργανισμό μεταξύ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης αφορά η Ερώτηση που κατέθεσαν χτες στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος, Γιώργος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου προς τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη.

Οπως αναφέρεται στην Ερώτηση, παρά τις δηλώσεις εφησυχασμού κυβερνητικών βουλευτών η παραπάνω πρόθεση της κυβέρνησης αποδεικνύεται από έγγραφο του υφυπουργού Υγείας προς τις Διευθύνσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) της χώρας με ημερομηνία 24/9/2025 (Αρ. Πρωτ. 4/799). Με το έγγραφό του αυτό το υπουργείο Υγείας ζητά από τις ΥΠΕ, έως τις 30/11/2025, να υποβάλουν εισηγήσεις/προτάσεις για την κατάρτιση νέων Οργανισμών των Νοσοκομείων. Στο έγγραφο αναφέρεται ξεκάθαρα πως «σε ό,τι αφορά τα Νοσοκομεία οι υποβαλλόμενες εισηγήσεις/προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε κατάρτιση ενός ενιαίου οργανισμού λειτουργίας τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων. Ειδικότερα για τα νοσοκομεία αυτά και ανεξαρτήτως των μονάδων που αποτελούν το ενιαίο ΝΠΔΔ στη διάκριση των Υπηρεσιών τους θα προβλέπεται η ύπαρξη μίας Υπηρεσίας ήτοι: Μία Ιατρική, μία Νοσηλευτική, μία Διοικητική - Οικονομική, μία Τεχνική - Ξενοδοχειακή».

Οπως αποκαλυπτικά αναφέρει το έγγραφο του υφυπουργού Υγείας, προωθείται η κατάργηση της λειτουργικής αυτοτέλειας των Νοσοκομείων Καρύστου και Κύμης και το «μπάλωμα» των τεράστιων κενών στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, με καθιέρωση της τακτικής των μετακινούμενων γιατρών αλλά και νοσηλευτών από μια υγειονομική μονάδα σε άλλη σε βάρος της υγείας των ασθενών και των εργασιακών δικαιωμάτων των υγειονομικών.

Τα σχέδια για κατάρτιση νέου ενιαίου οργανογράμματος για το Νοσοκομείο Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης δεν αφορούν απλά διοικητικά μέτρα. Αποτελούν συνέχιση των αντιλαϊκών αλλαγών στο ΕΣΥ, στη λειτουργία του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και στο «σπρώξιμο» ασθενών - πελατών προς τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, αλλαγές όχι με κριτήριο τις ανάγκες του λαού της περιοχής αλλά τη μείωση των κρατικών δαπανών μέσα από τον περιορισμό των προσλήψεων και την πληρωμή των ασθενών που θα βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκει σήμερα πρόσφορο έδαφος για αυτή την αντιλαϊκή πολιτική στο όνομα της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, στη χρησιμοποίηση συμβασιούχων και μάλιστα πολλών ταχυτήτων, στη μετατροπή των νοσοκομείων σε "αυτοτελείς οικονομικές μονάδες" λες και είναι επιχειρήσεις με κέρδη και ζημιές, τους "κόφτες" σε εξετάσεις και νοσηλείες, στο ξεχείλωμα του ωραρίου των υγειονομικών που εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ», σημειώνεται στην Ερώτηση, προσθέτοντας:

«Ετσι, οι νέες αλλαγές θα έρθουν να προστεθούν στις ολοένα και πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, καθώς και στην εντατικοποίηση της εργασίας των υγειονομικών (εξαντλητικές εφημερίες, κόντρα βάρδιες κ.λπ.).

Να σημειωθεί πως τα Νοσοκομεία Χαλκίδας, Καρύστου και Κύμης απέχουν το ένα από το άλλο πάνω από 100 χλμ. και χρειάζεται χρόνος περίπου 2 ωρών για τη μετάβαση από τη μια περιοχή στην άλλη. Επίσης το Νοσοκομείο Κύμης υποστηρίζει το υγειονομικά "γυμνό" νησί της Σκύρου, που με το πλοίο απέχει 1 ώρα και 45 λεπτά από την Κύμη.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που τα Νοσοκομεία Καρύστου και Κύμης μπαίνουν στο στόχαστρο!

Θυμίζουμε ότι το 2012 η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΛΑ.Ο.Σ. επεδίωξε την απευθείας υποβάθμιση των Νοσοκομείων Καρύστου και Κύμης σε Κέντρα Υγείας. Τότε, κάτω από τη μαζική και αποφασιστική κινητοποίηση του λαού των δύο περιοχών αποτράπηκε αυτή η εγκληματική εξέλιξη.

Το ΚΚΕ σταθερά υποστηρίζει τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών και του λαού της Εύβοιας για αναβάθμιση των δημόσιων μονάδων Υγείας, αιτήματα που επανειλημμένα έχουμε θέσει και στη Βουλή. Θα βρεθεί και τώρα στην πρώτη γραμμή ώστε να μην περάσει καμιά υποβάθμιση της Υγείας και των Νοσοκομείων Καρύστου και Κύμης.

Τα δύο επαρχιακά Νοσοκομεία Καρύστου και Κύμης είναι άκρως αναγκαία για την υγεία και τη ζωή των κατοίκων των δύο αυτών απομακρυσμένων περιοχών της Εύβοιας και για αυτό πρέπει να ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό, με περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, με επαρκές νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με δημιουργία απαραίτητων νέων υποδομών, όπως η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Κάρυστο. Οι τραγικές ελλείψεις του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις μετακινήσεις προσωπικού από άλλες δομές Υγείας και απαιτείται άμεσα να ενισχυθεί με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχει το νέο κτίριο».

Το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να ληφθούν μέτρα για: