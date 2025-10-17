ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ο «κόμπος έχει φτάσει στο χτένι» με την ανασφάλεια

Σε πανελλαδική σύσκεψη προχώρησε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων το περασμένο Σάββατο, με Σωματεία σχολικών καθαριστριών. Από την πλούσια συζήτηση που έγινε, αναδείχτηκε ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι για τις χιλιάδες σχολικές καθαρίστριες/ές και είναι μονόδρομος ο συλλογικός, ενωτικός αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Στη σύσκεψη, τονίστηκε το γεγονός ότι πέραν των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την ημιαπασχόληση, που αγγίζει το 50% του κλάδου, σε μια σειρά δήμους σε όλη τη χώρα οι σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές είναι απλήρωτοι. Επίσης, με διάφορα τερτίπια των δήμων και των αρμόδιων υπηρεσιών τους, δεν τους έχουν αναγνωρίσει και δεν τους καταβάλλουν τις 3ετίες, δεν υλοποιούν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για επέκταση ωραρίου - με το «έτσι θέλω» όπως κάνει ο δήμος Λουτρακίου, δεν τους έχουν δώσει ούτε σε είδος, ούτε σε αποζημίωση τα ΜΑΠ προηγούμενων ετών. Για 3, 4 και 5 ώρες δουλειάς, καθημερινά διανύουν μεγάλες αποστάσεις με δικά τους μέσα και έξοδα, κυρίως με τα πόδια, και τους επιβάλλουν σπαστά ωράρια. Αποτελεί μεγάλο ζήτημα δε, ποιες εργασίες καλείται καθημερινά να κάνει μια καθαρίστρια, ένας καθαριστής.

Για όλα τα παραπάνω, από τις αρχές της σχολικής χρονιάς οι παρεμβάσεις των σωματείων με στήριγμα την Ομοσπονδία είναι καθημερινές. Στη σύσκεψη τονίστηκε ότι αυτός ο αγώνας είναι ανάγκη να δυναμώσει σε συντονισμό με τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων, τους Συλλόγους των εκπαιδευτικών, άλλα σωματεία και φορείς του μαζικού κινήματος.

«Μοναδική μας δύναμη είναι η ενότητα των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα, μακριά από τα παιχνίδια γνωστών εργατοπατέρων», σημειώνει η ΟΙΥΕ, με τη διοίκησή της να καλεί σε νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με διεκδικήσεις:

Αμεσα να πληρωθούν όλες οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στη σχολική καθαριότητα και να τους δοθούν και να πληρωθούν τα ΜΑΠ. Ολες οι συμβάσεις να γίνουν πλήρους ωραρίου. Να υπάρχει σαφής δέσμευση για το καθηκοντολόγιο στη σχολική καθαριότητα. Να σταματήσει κάθε προσπάθεια να παραδώσουν κυβέρνηση και δημοτικές αρχές τη σχολική καθαριότητα σε εργολάβους.

«Προετοιμαζόμαστε μέσα από συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικές Συνελεύσεις και συσκέψεις για αγωνιστική απεργιακή απάντηση, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Δεν κάνουμε πίσω από το δίκαιο αίτημα για μόνιμη, σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλες και όλους τους εργαζόμενους στη σχολική καθαριότητα», τονίζει η Ομοσπονδία.