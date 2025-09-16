ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ετοιμάζονται για το πανθεσσαλικό μπλόκο την Πέμπτη στον Ε-65

Συντονισμένος αγώνας επιβίωσης ενάντια στην πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ | Συσκέψεις και περιοδείες για την προετοιμασία της κινητοποίησης

Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα ετοιμάζονται να βγάλουν ξανά στους δρόμους οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, στήνοντας πανθεσσαλικό μπλόκο την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη στη 1 μ.μ. στον αυτοκινητοδρόμο Ε-65.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε στην πανθεσσαλική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες στον Παλαμά Καρδίτσας, ύστερα από κοινό κάλεσμα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Για την επιτυχία της κινητοποίησης ήδη πραγματοποιούνται συσκέψεις και περιοδείες στα χωριά των νομών. Ενδεικτικά, την Κυριακή έγινε σύσκεψη των Αγροτικών Συλλόγων Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ενώ και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας πραγματοποιεί περιοδείες στα μεγάλα χωριά του νομού, καλώντας τους αγροτοκτηνοτρόφους να δώσουν μαζικό «παρών» στην κινητοποίηση.

Με την κυβέρνηση να έχει κηρύξει επί της ουσίας στάση πληρωμών, οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν απλήρωτοι για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια. Συγκεκριμένα, συνολικά 660 εκατ. ευρώ δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να επιβιώσουν και να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Ακόμα και το «τσεκ» για τον Οκτώβρη είναι αμφίβολο αν θα δοθεί, με βάση τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους αγρότες να καλούνται να πληρώσουν το μάρμαρο.

Οι κατευθύνσεις της ΚΑΠ της ΕΕ, που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε ξέφραγο αμπέλι για την εισβολή ζωονόσων, η απουσία ελέγχων και η υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, έχουν οδηγήσει στην έξαρση της ευλογιάς και στη σφαγή δεκάδων χιλιάδων ζώων, που ξεκληρίζει ακόμα τους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ταυτόχρονα, παραμένουν και οξύνονται και τα υπόλοιπα προβλήματα για τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους ειδικά στη Θεσσαλία, όπου ακόμα βιώνουν τις καταστροφικές συνέπειες από την κακοκαιρία «Daniel».

Το κόστος παραγωγής όχι μόνο παραμένει δυσβάσταχτο αλλά αυξάνεται συνεχώς, την ίδια στιγμή που τα προϊόντα τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία πωλούνται σε εξευτελιστικές τιμές, κάτω από το κόστος παραγωγής και πιο κάτω κι από πέρυσι.

Παράλληλα οι βιοπαλαιστές αγρότες επισημαίνουν ότι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σε γνώση τόσο της ΕΕ όσο και των ελληνικών κυβερνήσεων, που με την πολιτική τους έστρωσαν το έδαφος για τέτοια σάπια φαινόμενα, φορτώνοντας μάλιστα τα βάρη στους πραγματικούς παραγωγούς.

Αγωνιστικό κάλεσμα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, όπως και στους υπόλοιπους νομούς, έτσι και στον νομό Λάρισας προχωράνε οι προετοιμασίες για την κινητοποίηση της Πέμπτης. Συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν από τους Αγροτικούς Συλλόγους ήδη από χθες Δευτέρα στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο και στα Φάρσαλα, ενώ σήμερα Τετάρτη στις 8 μ.μ. η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΛ) διοργανώνει σύσκεψη στον Πλατύκαμπο, στην αίθουσα του Συνεταιρισμού.

Στο κάλεσμά της η ΕΟΑΣΛ καλεί να μη λείψει κανείς από την πανθεσσαλική κινητοποίηση και το μπλόκο στον Ε-65, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «αυτό που προέχει τώρα είναι η πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας και στη δύναμη της οργάνωσης και της συλλογικής πάλης μας. Υπάρχει ελπίδα! Μπορούμε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις, όπως πάντα γίνεται με τους αγώνες μας.

Οσο πιο μαζική η συμμετοχή, τόσο πιο αποτελεσματική και γρήγορη θα είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Είναι ώρα ευθύνης για τον καθέναν και ώρα επιλογής. Είτε θα βλέπει την τσέπη του να αδειάζει και να τον διώχνουν από την παραγωγή, είτε θα πάρει θέση μαζί μας στους δρόμους, στις κινητοποιήσεις, στο μπλόκο την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου».

«Καμία αναστολή, κανένα ψεύτικο δίλημμα, κανένας διαχωρισμός, καμία ηττοπάθεια, μοιρολατρία και απογοήτευση δεν χωράνε όταν δίνουμε μάχη επιβίωσης», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα η ΕΟΑΣΛ στηρίζει και συμμετέχει στην κινητοποίηση των Θεσσαλών κτηνοτρόφων αύριο Τετάρτη στις 12 μ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη Λάρισα, και τους απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο πανθεσαλλικό μπλόκο, για να αναδείξουν τα ιδιαίτερα προβλήματα και τα αιτήματά τους.