ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Εκοψε το ρεύμα σε εργαζόμενη με αστήρικτους ισχυρισμούς

Να πληρώσει 1.720 ευρώ απαιτεί ο ΔΕΔΔΗΕ από συμβασιούχο καθαρίστρια στο Κερατσίνι - με τον ισχυρισμό ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της «ρευματοκλοπής», χωρίς ωστόσο να το αποδεικνύει - και για να το πετύχει αυτό της έχει κόψει το ρεύμα (!), λέγοντας ότι αν θέλει επανασύνδεση πρέπει πρώτα να πληρώσει.

Να σημειωθεί ότι η κατηγορία της «ρευματοκλοπής» αφορά παλιό μετρητή ρεύματος στο σπίτι της εργαζόμενης, ο οποίος όμως έχει αντικατασταθεί από νέο, ηλεκτρονικό μετρητή. Ο παλιός μετρητής μεταφέρθηκε στο εξειδικευμένο εργαστήριο του ΔΕΔΔΗΕ για έλεγχο, όπου - σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχετικό έγγραφο - διαπιστώθηκε ότι «η μία σφραγίδα είναι της εταιρείας κατασκευής του μετρητή, ενώ η άλλη δεν υπάρχει». Στη συνέχεια διαπιστώνει ότι είναι δυνατόν (!) να έχει γίνει επέμβαση στο εσωτερικό του μετρητή, αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα: «Χωρίς περαιτέρω ευρήματα στο εσωτερικό του μετρητή».

Στις 27 Ιούλη ο ΔΕΔΔΗΕ επέδωσε στην εργαζόμενη έγγραφο στο οποίο, κάνοντας άλμα λογικής, ισχυρίζεται ότι η έλλειψη της σφραγίδας σε συνδυασμό με τη μείωση κατανάλωσης για την περίοδο 2018 - 2023 «τεκμηριώνουν κατ' αδιαμφισβήτητο τρόπο υπαίτια παρέμβαση στη μετρητική διάταξη»!

Στη συνέχεια, με έναν επίσης αυθαίρετο τρόπο υπολογισμού, εκτιμά ότι στο διάστημα αυτό η κατανάλωση που δεν καταγράφηκε ήταν 4.414 κιλοβατώρες και γι' αυτόν τον λόγο η εργαζόμενη οφείλει συνολικά 1.720 ευρώ, που θα πρέπει να τα πληρώσει είτε εντός 30 ημερών είτε σε 4 δόσεις των 430 ευρώ. Το ζητάνε αυτό από μια εργαζόμενη συμβασιούχο, η οποία παίρνει μισθό 700 ευρώ τον μήνα...

Περαιτέρω, ο ΔΕΔΔΗΕ τής λέει ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση εντός τριών μηνών αλλά «η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν αναστέλλει την υποχρέωση τακτοποίησης της οφειλής σας», ούτε αναστέλλει «το δικαίωμα του Διαχειριστή Δικτύου να προβεί στην απενεργοποίηση της σύνδεσης της παροχής».

Παρέμβαση από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση και κόντρα σε μια απαράδεκτη πρακτική, απόρροια της πολιτικής θωράκισης των κερδών των ενεργειακών ομίλων, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε παρέμβαση από μέλη του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς η εργαζόμενη είναι κάτοικος Κερατσινίου. Παρά τις προσπάθειες του προϊσταμένου να αποφύγει τη συνάντηση, αυτή έγινε, με τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου να απαιτούν την άμεση επανασύνδεση του ρεύματος και να δηλώνουν ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν μέχρι αυτό να γίνει πράξη.