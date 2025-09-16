«Στα σκουπίδια» το αντεργατικό έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς - λάστιχο

Ολοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου

Με πανελλαδική - πανεργατική απεργία την Τετάρτη 1η Οκτώβρη και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία στέλνουν «στα σκουπίδια» το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη 13ωρη εργασία και την απογείωση της «ευελιξίας». Εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (βλ. σελ. 12) απαντούν στο νέο αντεργατικό έκτρωμα με τα αιτήματά τους για να μπορούν να δουλεύουν και να ζουν με σύγχρονους όρους. Απέναντι στις διατάξεις κόλαφο για τον εργάσιμο χρόνο, αντιτάσσουν τις διεκδικήσεις τους για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις των μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, ενώ στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Τα σωματεία απευθύνουν πλατύ κάλεσμα στους εργαζόμενους να στείλουν στα σκουπίδια νέες και παλιές νομοθετικές ρυθμίσεις, που τους γυρνάνε πίσω σε προηγούμενους αιώνες, να δυναμώσουν τον αγώνα για τις δικές τους ανάγκες. Στην κατεύθυνση αυτή, παίρνοντας τη σκυτάλη από το συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ, προετοιμάζουν την απεργία με εξορμήσεις, περιοδείες, συσκέψεις και συνελεύσεις.

«Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την "ευελιξία" δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων», τονίζει το ΠΑΜΕ. «Δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο», διαμηνύει και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Στη Θεσσαλονίκη





Σύσκεψη χτες στην Πάτρα για την επιτυχία της απεργίας την 1η Οκτώβρη

Σε καθολική συμμετοχή στην απεργία την 1η Οκτώβρη και στηκαλούν και εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. «Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή αυτό το άθλιο νομοσχέδιο, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν τη διαρκή ευελιξία. (...) Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα, στον δρόμο για την ανατροπή της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου», προειδοποιούν τα σωματεία που υπογράφουν το κάλεσμα: Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, «Pfizer Hellas», Φαρμάκου, Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Λογιστών, Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας, Ηλεκτροτεχνιτών και Βοηθών Ανελκυστήρων Βόρειας Ελλάδας, «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), ΣΕΤΗΠ, Οικοδόμων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, «Μασούτη» Βόρειας Ελλάδας, Πωλητών - Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Βόρειας Ελλάδας, «Τσάνταλη», «Σουρωτή», «Μαλαματίνα», «Coca Cola 3Ε», Εμφιαλωμένων Ποτών Βόρειας Ελλάδας.

Την αποφασιστικότητά τους να είναι επιτυχημένη η πανελλαδική, πανεργατική 24ωρη απεργία της 1ης Οκτώβρη εξέφρασαν στη μαζική και μαχητική σύσκεψη που πραγματοποίησαν χθες βράδυ, μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, εργατικά συνδικάτα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, φοιτητικοί σύλλογοι, μαζικοί φορείς και συνταξιουχικά σωματεία.

Κάλεσαν παράλληλα σε μαζική συμμετοχή και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως μέχρι τότε δεν θα μείνει κλάδος και χώρος δουλειάς που να μην φτάσει το απεργιακό κάλεσμα, με απαίτηση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα για τη 13ωρη δουλειά, αλλά και ταυτόχρονα να βγούνε μπροστά οι ανάγκες που έχει η εργατική τάξη σήμερα.

Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου,στάθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα υλοποιηθεί η απεργία, με τους κινδύνους για τους λαούς (και τον ελληνικό) από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με την όξυνση των ανταγωνισμών, ανάμεσα στα μεγάλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και Κίνα.

Στάθηκε στην κλιμάκωση των ανταγωνισμών με την κατάρριψη ρωσικών drones στην Ουκρανία, τη συνέχιση του σφαγιασμού του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ με τις πλάτες ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων:

«Αυτοί που σπρώχνουν τους λαούς στον πόλεμο είναι οι ίδιοι και οι κυβερνήσεις τους, η ΕΕ, που για να θωρακίσουν την κερδοφορία τους θέλουν πιο φτηνούς και πιο εξαντλημένους εργάτες.

Είναι οι ίδιοι που για να κερδίσουν οι αγορές στέλνουν τους λαούς στο σφαγείο από τη μια και από την άλλη, για να αυξήσουν τα κέρδη τους φέρνουν 13ωρα».

Μίλησε, για την κατάσταση σε χώρους δουλειάς και υπογράμμισε πως και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αντεργατικών νόμων, όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κ.ά. που «πίνουν νερό» στο όνομα των επιχειρηματικών κερδών και των Οδηγιών της ΕΕ, που κινούνται και σε αυτές τις κατευθύνσεις.

Τόνισε πως από κοντά βρίσκονται και τα συνδικαλιστικά στελέχη στις πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ) που «αθωώνουν την πολιτική των μεγαλοεργοδοτών και στηρίζουν νέες αυταπάτες για δήθεν λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων, βάζουν πλάτη στο ξήλωμα κατακτήσεων», υπογραμμίζοντας πως «η γραμμή του κοινωνικού διαλόγου είναι γραμμή υποταγής και ήττας».

Τόνισε πως το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα και καταδίκασε την αποφυλάκιση του ναζί εγκληματία, καταδικασμένου αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκου, με συγκέντρωση την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Σε άλλες πόλεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν ήδη οριστεί στις εξής πόλεις: Πάτρα (10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου). Αγρίνιο (10.30 π.μ., κεντρική πλατεία). Αλιβέρι (10 π.μ., πεζόδρομος). Αμφισσα (10 π.μ., πλατεία Λαού). Ζάκυνθο (10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου). Ηράκλειο (10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας). Ιστιαία (11 π.μ., πλατεία). Καλαμάτα (10 π.μ., κεντρική πλατεία). Κέρκυρα (11 π.μ., Εργατικό Κέντρο). Κεφαλονιά (10.30 π.μ., πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι). Λαμία (11 π.μ., πλατεία Πάρκου). Λάρισα (10.30 π.μ., Κεντρική Πλατεία). Μαντούδι (10.30 π.μ., πλατεία). Τρίκαλα (10 π.μ., πλ. Ρήγα Φεραίου). Χαλκίδα (10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων). Χανιά (10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς).

Συνελεύσεις και συσκέψεις

Σήμερα, Τρίτη:

Σε σύσκεψη για την οργάνωση της απεργιακής μάχης καλεί τα συνδικάτα και τους φορείς του νησιού το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου στις 7.30 μ.μ., στα γραφεία του.

Το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Αττικής προχωρά σε σύσκεψη στις 6 μ.μ., στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, 5ος όροφος).

Στην Κεφαλονιά το Εργατικό Κέντρο καλεί σε σύσκεψη στις 7.30 μ.μ., στα γραφεία του (Αργοστόλι, Λεωφόρος Τρίτση 119).

Αύριο, Τετάρτη:

Το ΣΕΤΗΠ Αττικής καλεί στη συνέλευσή του στις 6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ (3ης Σεπτεμβρίου 110).

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο οργανώνει ανοιχτή σύσκεψη - συζήτηση στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεών του.

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου καλεί σε σύσκεψη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.