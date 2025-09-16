ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΗ

«Παίρνουμε θέση στη μάχη ενάντια στην εγκληματική πολιτική»

Απεργία και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο θα είναι η 1η Οκτώβρη, ενώνοντας τη φωνή τους με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που απεργούν ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα.

Την απόφαση για απεργία στο Δημόσιο πήρε η ΑΔΕΔΥ, με τη ΔΑΣ να σημειώνει στο κάλεσμά της ότι «η επίθεση είναι προς όλους τους εργαζομένους, κοινή θα είναι η απάντησή μας!».

«Την 1η Οκτωβρίου να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς. Να πλημμυρίσουμε τους δρόμους όλης της χώρας, για εμάς και τις οικογένειές μας. Να υπερασπιστούμε τις ζωές μας στέλνοντας μήνυμα ότι πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια η πολιτική που μας γυρνάει στον μεσαίωνα, που μας καταδικάζει στη φτώχεια και στην ανέχεια», σημειώνει η ΔΑΣ, καλώντας στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων, στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ., στα Προπύλαια.

Θυμίζει μάλιστα ότι το άθλιο νομοσχέδιο που επεκτείνει την εργασιακή ζούγκλα που έχει επιβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μπήκε στη διαβούλευση «τρεις μόλις ημέρες πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, με το οποίο η κυβέρνηση, εν μέσω σοβαρών και επικίνδυνων εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, προσπαθεί να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς».

Συντάσσουν σε νομοσχέδια τα «θέλω» των επιχειρηματικών ομίλων

Και, όπως αναδεικνύει η ΔΑΣ, «συνέταξαν σε νομοσχέδιο τα "θέλω" των επιχειρηματικών ομίλων: Περισσότερες ώρες δουλειάς, χειρότερα αμειβόμενες, με ωράριο εργασίας ευέλικτο στα μέτρα που καθορίζουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Στον βωμό των κερδών θυσιάζεται ακόμα και η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, αφού αντικειμενικά οι 13 και 14 ώρες δουλειάς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εργατικά ατυχήματα, για εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς κάθε χρόνο.

Αυτά τα "θέλω" εκφώνησε ο πρωθυπουργός με τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Το "καλάθι" της ήταν γεμάτο με παροχές για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιαίτερα εκείνους που ετοιμάζονται να "ξεκοκαλίσουν" τα κονδύλια της πολεμικής οικονομίας και των εξοπλισμών, την ίδια στιγμή που για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους παραμένει "κομμένος" ο 13ος και 14ος μισθός. Οποιες φοροελαφρύνσεις - κοροϊδία ανακοίνωσε, μάς τις έχει πάρει πίσω πολλαπλάσια με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους. Ενας νεοδιόριστος δημόσιος υπάλληλος χωρίς παιδιά θα έχει όφελος από τη μείωση του φόρου 1,88 ευρώ τον μήνα! 6 ολόκληρα λεπτά την ημέρα!

Αυτό το αίσχος προβάλλεται από την κυβέρνηση ως σύγχρονο και προοδευτικό! Την εποχή της "τεχνητής νοημοσύνης", των απίστευτων δυνατοτήτων που δημιουργεί η ανάπτυξη της επιστήμης, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι σύγχρονο οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 13 ώρες, οι εκπαιδευτικοί να μένουν σε κάμπινγκ γιατί δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια, οι γιατροί να εξοντώνονται στις εφημερίες κι ο κάθε νοσηλευτής να φροντίζει στη βραδινή βάρδια 35 ασθενείς γιατί δεν γίνονται προσλήψεις».

Κάθε επίθεση στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι προπομπός και για τους εργαζόμενους στον δημόσιο

Η ΔΑΣ απαντά και στη συνήθη κυβερνητική προσπάθεια να συκοφαντήσει τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων, αφού η κυβέρνηση αναρωτιέται «γιατί αντιδρούμε σε νομοσχέδιο που έχει πεδίο εφαρμογής τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα». Και σημειώνει:

«Γιατί κάθε επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποτέλεσε προπομπό για αντίστοιχη επίθεση στα δικά μας δικαιώματα. Oι διατάξεις του - και κυρίως η φιλοσοφία που εισάγει στον ιδιωτικό τομέα, με αυξημένη "ευελιξία", διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ενίσχυση της μονομερούς επιβολής - αργά ή γρήγορα επεκτείνονται και στο Δημόσιο, είτε θεσμικά είτε μέσα από άτυπες πρακτικές.

Γιατί οι οικογένειες που είμαστε μέλη, δεν αποτελούνται μόνο από δημοσίους υπαλλήλους. Κανείς δεν μπορεί να είναι αδιάφορος όταν αναγκάζονται να εργάζονται σαν σκλάβοι τα παιδιά μας, τα αδέρφια ή οι σύντροφοι στη ζωή μας.

Γιατί είναι χιλιάδες οι συνάδελφοί μας που εργάζονται μέσω "εργολάβων" στις υπηρεσίες που δουλεύουμε.

Γιατί είναι δεκάδες χιλιάδες οι συνάδελφοί μας που εργάζονται με συμβάσεις με ημερομηνία λήξης και φεύγοντας από το Δημόσιο, θα δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα.

Γιατί έχει εκτοξευτεί ο αριθμός των αιτήσεων συναδέλφων μας στα υπηρεσιακά συμβούλια για να τους επιτραπεί να κάνουν δεύτερη δουλειά, αδυνατώντας να ζήσουν με τους ντροπιαστικούς μισθούς που δίνονται.

Γιατί ήδη σε μια σειρά κλάδους του Δημοσίου η υπερωριακή εργασία μπορεί να επιβάλλεται υποχρεωτικά - όπως στην Εκπαίδευση, όπου ανατίθενται έως και 5 ώρες υπερωρίας εβδομαδιαίως, ή στην Υγεία, όπου οι υπερωρίες και οι εφημερίες έχουν μετατραπεί σε πάγιο μηχανισμό κάλυψης ελλείψεων, παρά τον δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους.

Γιατί η ίδια πολιτική που φέρνει το 13ωρο και την πλήρη ευελιξία στην εργασία, μας κάνει κι εμάς να "φυτοζωούμε". Μας κάνει να ντρεπόμαστε που τις μισές μέρες του μήνα δεν έχουμε χρήματα, αν και η ντροπή ανήκει εξολοκλήρου σε όλες τις κυβερνήσεις που μας έφτασαν ως εδώ».

Μόνο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούμε να υπερασπιστούμε τις ζωές μας

«Οργανώνουμε τον αγώνα μας γιατί ξέρουμε πλέον ότι μόνο εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούμε να υπερασπιστούμε τις ζωές μας», σημειώνει η ΔΑΣ σχολιάζοντας την παρουσία και των άλλων αστικών κομμάτων στη ΔΕΘ.

Και συμπληρώνει αναλυτικά: «Το κομβόι των στελεχών της τωρινής και των πρώην κυβερνήσεων που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ούτε καν ψέλλισε κάτι για τη 13ωρη εργασία. Ολοι εναρμονισμένοι στην υπεράσπιση των χορηγών - επιχειρηματικών ομίλων.

Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας, παραμερίζοντας τη θλιβερή πλειοψηφική ηγεσία της ΑΔΕΔΥ, που από τη μια μυξοκλαίγεται για τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και από την άλλη στηρίζει την πολιτική που τα χτυπάει, αφού αποτελούν τις δυνάμεις που θεωρούν μονόδρομο την καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως και η κυβέρνηση της ΝΔ, που αποδέχονται τα "ματωμένα" πλεονάσματα, τη φορολογική αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων, τις προκλητικές φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στους μεγαλοεπιχειρηματίες, καθώς και τις δαπάνες για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς.

Μόνο με τον ανυποχώρητο και οργανωμένο αγώνα μπορούμε να σπάσουμε τις πολιτικές που μας θέλουν εργαζόμενους με μισθούς φτώχειας και υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας.

Συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα, με οδηγό τις πραγματικές ανάγκες μας! Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά μέσα από τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες τους στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτωβρίου».

Μπροστά στην απεργία λοιπόν, η ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να παλέψουν με τις διεκδικήσεις:

- Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα της 13ωρης δουλειάς και της «ευελιξίας» που έφερε για διαβούλευση! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους!

- Αυξήσεις 20% στους μισθούς μας - Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

- Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

- Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και στη φοροληστεία.

- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μετατροπή των συμβάσεων των συναδέλφων μας συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου.

- Λεφτά για Υγεία, Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.