«ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κινητοποίηση αύριο στη 2η ΥΠΕ ενάντια στη στοχοποίηση ιατρού

Να σταματήσει η εκδικητική στοχοποίηση του νευροχειρουργού επειδή άσκησε με υπευθυνότητα τα ιατρικά του καθήκοντα, απαιτεί το Σωματείο Εργαζομένων στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο και προχωρά αύριο Τετάρτη σε στάση εργασίας (από 7 π.μ. έως 11 π.μ.) και συγκέντρωση στα γραφεία της 2ης ΥΠΕ (Θηβών 196, Ρέντη) στις 9 π.μ. Στάση εργασίας έχει προκηρύξει η ΕΙΝΑΠ καλώντας στην αυριανή κινητοποίηση.

Πρόκειται για τον νευροχειρουργό που πριν από έναν μήνα εξέτασε στα ΤΕΠ του «Θριασίου» νοσοκομείου συνάδελφό του, γενικό ιατρό του Κέντρου Υγείας Αίγινας, ο οποίος πάσχει από οσφυική στένωση και του συνέστησε αναρρωτική άδεια και προγραμματισμό για χειρουργική επέμβαση. Η αντίδραση του διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αίγινας, όπως αναφέρει ο νευροχειρουργός, ήταν να επικοινωνήσει μαζί του και να του ζητήσει να ανακαλέσει την αναρρωτική άδεια!

Ακολούθησε η απαράδεκτη και εκδικητική απόφαση του διοικητή της 2ης ΥΠΕ για «υποχρεωτική μετακίνηση» του νευροχειρουργού από το «Θριάσιο» νοσοκομείο στο ΚΥ Αίγινας! Κι αυτό, παρότι με τη μετακίνηση αυτή στερούσαν έναν ειδικευμένο νευροχειρουργό από το νοσοκομείο που είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής και υποδέχεται και πολυτραυματίες ακόμη και από τα νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα έτσι μετακινούσαν έναν ειδικευμένο νευροχειρουργό, που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει δεκάδες κρίσιμες επεμβάσεις, για να του αναθέσουν άσχετα καθήκοντα με την ειδικότητά του, κι αυτά χώρια από το γεγονός ότι πρόκειται για μονογονέα, με αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου του, οπότε η απόφαση για μετακίνησή του παραβιάζει ακόμη και τη σχετική νομοθεσία.

Κι όμως, παρά τα παραπάνω, η στοχοποίηση του γιατρού συνεχίζεται, δεδομένου ότι ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ τον καλεί σε έγγραφη απολογία για «αδικαιολόγητη απουσία ή εγκατάλειψη θέσης, άλλως της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων»!

Το Σωματείο επισημαίνει ότι η στοχοποίηση και η εντολή για υποχρεωτική μετακίνηση του ιατρού από το «Θριάσιο» νοσοκομείο δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αφού είναι καθημερινές οι μετακινήσεις γιατρών και άλλων υγειονομικών ακόμη και σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων, για να καλυφθούν, με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο, οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό στις δημόσιες μονάδες Υγείας.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων Υγείας από όλες τις κυβερνήσεις, που οξύνθηκε ακόμα περισσότερο με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως καταγράφεται από τη συνεχιζόμενη μείωση των μονίμων εργαζομένων στην Υγεία (93.580 τον Ιανουάριο 2013 σε 71.684 τον Αύγουστο 2025)», σημειώνει το Σωματείο.

Και προσθέτει ότι ταυτόχρονα πληθαίνουν και τα περιστατικά αυταρχισμού σε βάρος υγειονομικών. Πρόσφατη είναι η απόπειρα στοχοποίησης εργαζόμενης στο νοσοκομείο «Γεννηματά» που κατήγγειλε την πτώση του ανελκυστήρα, όπως και του προέδρου του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Δράμας από τον υπουργό Εμπορίου της Υγείας και η συνδικαλιστική δίωξη σε βάρος νοσηλευτή, μέλους του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ και του ΔΣ του Σωματείου.