ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Οι εργαζόμενοι της «ευελιξίας» θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην απεργία

Τον στόχο να δώσουν οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο - που ήδη δουλεύουν με όρους γενικευμένης «ευελιξίας» - μαχητική απεργιακή απάντηση στη νέα επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας στον εργάσιμο χρόνο έθεσε ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στη Γενική του Συνέλευση, το πρωί της Κυριακής.

Η συζήτηση στη συνέλευση πήρε τη σκυτάλη από τις εξορμήσεις και παρεμβάσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Σύλλογος, με αιχμή την ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζομένων ενάντια στο νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς. Στο βήμα μάλιστα βρέθηκαν εργαζόμενες και εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, καταστήματα και αποθήκες.

Κοινή συνισταμένη των παρεμβάσεών τους ήταν ότι η Τετάρτη 1η Οκτώβρη, οπότε έχει προγραμματιστεί πανελλαδική πανεργατική απεργία, μπορεί και πρέπει να γίνει μέρα που θα ακουστεί η φωνή των εμποροϋπαλλήλων και των διεκδικήσεών τους. Μέρα που ακόμα περισσότεροι θα πουν «φτάνει πια» στη δουλειά - λάστιχο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Μέρα που θα βρεθούν στην ημερήσια διάταξη οι διεκδικήσεις για σταθερό ωράριο, ελεύθερο χρόνο, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την προστασία της μητρότητας, της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

«Μας θέλουν να δουλεύουμε σαν σκλάβοι για να μπορούν να θησαυρίζουν», κατήγγειλε η πρόεδρος του Συλλόγου, Ηλιάννα Χατζηευσταθίου, συνοψίζοντας τα νέα πλήγματα που επιφέρει το αντεργατικό νομοσχέδιο στον εργάσιμο χρόνο. «Εμείς θέτουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας αιτήματα», πρόσθεσε. Στην εισήγησή της στάθηκε στο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το νομοσχέδιο, την ένταση της πολεμικής προετοιμασίας και την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα που κυβέρνηση, ΕΕ και εργοδοσία θέλουν να επιβάλουν ως «κανονικότητα», η πρόεδρος του Συλλόγου κάλεσε τους εργαζόμενους να δώσουν μαχητική απεργιακή απάντηση, με αιχμή το σχέδιο για Συλλογική Σύμβαση.

4ωρες συμβάσεις αλλά ...8ωρη βάρδια!

». Τους όρους δουλειάς μέσα από τους οποίους βγαίνουν τα κέρδη της εργοδοσίας μετέφεραν εργαζόμενες σε σούπερ μάρκετ και αναρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν να αντέξουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι 13 ώρες κουβάλημα στις αποθήκες, στα ράφια και τους διαδρόμους των καταστημάτων.

Το τι σημαίνει να τεντώνει και να μαζεύει ο εργάσιμος χρόνος με βάση τις ανάγκες της εταιρείας περιέγραψαν εργαζόμενοι στην αλυσίδα καταστημάτων «Zara». Οι συμβάσεις με τις οποίες δουλεύουν είναι 4ωρες, αλλά η βάρδιά τους γίνεται 8ωρη όταν η εμπορική κίνηση είναι αυξημένη. Οι αποδοχές τους αυξομειώνονται ανάλογα και δεν αρκούν για να βγει ο μήνας, ενώ - όπως διαπιστώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι - ο τζίρος μίας ώρας συνήθως αρκεί για να πληρωθεί η μισθοδοσία όλου του προσωπικού του καταστήματος.

Οι εργαζόμενοι μίλησαν επίσης για την έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους, καταγγέλλοντας μια σειρά «ατυχήματα» συναδέλφων τους. Στο «Zara», σε διάφορα καταστήματα τα ασανσέρ είναι απαρχαιωμένα και ασυντήρητα. Πρόσφατα, μάλιστα, εργαζόμενος έπεσε από τη σκάλα ενώ κουβαλούσε εμπορεύματα από όροφο σε όροφο. Στο ίδιο κατάστημα, λίγες βδομάδες νωρίτερα, απολύθηκε εργαζόμενος που ζήτησε μέτρα προστασίας για το προσωπικό που δουλεύει στην αποθήκη. Στα ΙΚΕΑ καταγράφηκαν τρία «ατυχήματα» μέσα σε λίγες μέρες, με το τελευταίο να οδηγεί σε σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου ο οποίος βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση. Η εργοδοσία, που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα ...απαγορεύεται να απολύσει όποιον δεν δέχεται να δουλέψει 13 ώρες, δεν διστάζει να ξεφορτώνεται με συνοπτικές διαδικασίες εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μητέρες μικρών παιδιών αλλά και «ενοχλητικές» φωνές, που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Να αφήσουμε αποτύπωμα με την απεργία

Η πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι είναι το αποτέλεσμα σειράς αντεργατικών νόμων όλων των κυβερνήσεων, υπενθύμισε η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) και μέλος της διοίκησης του Συλλόγου. Στο φόντο της αγανάκτησης που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, ξεκαθάρισε ότι η 1η Οκτώβρη πρέπει να είναι μια μέρα κατά την οποία οι εμποροϋπάλληλοι θα αφήσουν το αποτύπωμά τους.

Αγωνιστικός βηματισμός μέχρι την απεργία

Ο αγωνιστικός βηματισμός του Συλλόγου με ορίζοντα την απεργία περιλαμβάνει, δίπλα στις εξορμήσεις και συσκέψεις, μια σειρά πρωτοβουλίες:

- Στις 18 Σεπτέμβρη θα γίνει κινητοποίηση με αφορμή την προγραμματισμένη συζήτηση «εργατικής διαφοράς» για την απόλυση του εργαζόμενου που ζήτησε μέτρα προστασίας για το προσωπικό στην αποθήκη καταστήματος της αλυσίδας «Zara».

- Παρέμβαση σχεδιάζεται στα ΙΚΕΑ για τα πρόσφατα εργατικά «ατυχήματα».

- Συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη πάρει, ο Σύλλογος με παρέμβαση θα επανέλθει στο αίτημά του να επιστρέψει στη δουλειά της η εργαζόμενη με σοβαρό πρόβλημα υγείας η οποία απολύθηκε από κατάστημα της εταιρείας «The Mart».

- Κινητοποίηση προγραμματίζεται και στα «My Market» στον Βύρωνα ενάντια στην απόλυση εργαζόμενης που ζήτησε να δουλεύει πρωινή βάρδια, για να μπορεί να παίρνει το παιδί της από το σχολείο.

- Η συνέλευση υιοθέτησε επίσης ψήφισμα για τη συμμετοχή του Συλλόγου στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται (16 Σεπτέμβρη στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα και 18 Σεπτέμβρη στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι) με αφορμή την απαράδεκτη απόφαση για την αποφυλάκιση του ναζί εγκληματία Ν. Μιχαλολιάκου, 12 χρόνια μετά την κορύφωση της δολοφονικής δράσης της Χρυσής Αυγής.