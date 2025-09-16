ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μήνυμα απεργιακής κλιμάκωσης από το Εργατικό Φεστιβάλ των σωματείων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο το πρώτοπου διοργάνωσαν εργατικά, σε μια προσπάθεια να εξελιχθεί σε θεσμό, όπου θα προβάλλονται οι αγώνες των συνδικάτων, θα βρίσκουν βήμα οι διεκδικήσεις και οι κατακτήσεις τους. Παράλληλα, να υπάρξει ένας χώρος για να ανταμώνουν οι εργαζόμενοι, ανταλλάσσοντας την αγωνιστική τους εμπειρία από τους χώρους δουλειάς, τα μεγάλα μέτωπα των διεκδικήσεων, να συζητούν - οργανώνουν τη δράση τους, όπως και να τραγουδούν, να παίρνουν δυνάμεις για τη συνέχεια.

Διοργανωτές ήταν τα σωματεία: Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα, Οικοδόμων, Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων, Φαρμακοϋπαλλήλων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Μεσσηνίας. Την πρωτοβουλία στήριξαν το ΝΤ ΑΔΕΔΥ, η Α' ΕΛΜΕ, το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ Μεσσηνίας. Στον χώρο υπήρχε περίπτερο του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ - ΚΥΤΤΑΡΟ.

Λειτούργησαν περίπτερα των σωματείων με φωτογραφικό υλικό από τη δράση τους σε σημαντικούς σταθμούς του εργατικού κινήματος στην πόλη, ενώ υπήρχε και φωτογραφική έκθεση για τη δράση τους από το χτύπημα του μεγάλου σεισμού το 1986.

Πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση - σύσκεψη των σωματείων για τον συντονισμό της δράσης τους μπροστά στην οργάνωση της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας την 1η Οκτώβρη.





Μεταφέρθηκε πλούσια πείρα από τους χώρους δουλειάς από διάφορους κλάδους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως και για τις συνέπειες που θα έχει το νομοσχέδιο - έκτρωμα που έχει φέρει για διαβούλευση η κυβέρνηση και ξεχειλώνει ακόμα περισσότερο τα όρια του χρόνου εργασίας, προσφέροντας κάθε λογής «καλούδια» στους εργοδότες.

Απευθύνθηκε κάλεσμα οργάνωσης της μάχης και στην απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας στις 10 π.μ.«Η οργάνωση αυτής της μάχης να είναι υπόθεση των ίδιων των σωματείων, των εργαζομένων», τονίστηκε, καλώντας κάθε συνδικάτο να προετοιμάσει το σχέδιο του ανά χώρο δουλειάς και επιχείρηση, να οργανωθεί πλατύ άνοιγμα ενημέρωσης, με Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις κ.ά. τρόπους, ώστε να φτάσει το μαχητικό μήνυμα για την επιτυχία της απεργίας και για όσα έχουν ανάγκη σήμερα οι εργαζόμενοι.

Εκφράστηκε επίσης η καταδίκη των σωματείων για την απόφαση αποφυλάκισης του ηγετικού στέλεχος της Χρυσής Αυγής, του ναζί εγκληματία Μιχαλολιάκου. Σημειώθηκε ότι συνιστά πρόκληση απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, που με τη δράση του αποκάλυψε τον χαρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης, οδηγώντας και στη δικαστική καταδίκη της, απόφαση που έρχεται μάλιστα ακριβώς 12 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση των ταγμάτων εφόδου στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και μόλις λίγες μέρες πριν την ημερομηνία δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

«Την πραγματική καταδίκη για τα φασιστικά μορφώματα και για το ίδιο το σύστημα που τα γεννά και τα θρέφει μπορεί να την επιβάλλει μόνο το οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα, απομονώνοντας και τσακίζοντας τους φασίστες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά και οπουδήποτε επιδιώκουν να σηκώσουν κεφάλι», τονίστηκε.

Το Φεστιβάλ απηύθυνε δε κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση των σωματείων ενάντια στην απόφαση αποφυλάκισης, την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Ακολούθησε συναυλία και το Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με λαϊκό γλέντι.