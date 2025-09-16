Τρίτη 16 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ «CLUB MED ΓΡΕΓΟΛΙΜΑΝΟ»
Καθολική η στάση εργασίας, κλιμακώνουν για υπογραφή ΣΣΕ

Με καθολική συμμετοχή των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε η στάση εργασίας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις «CLUB MED Γρεγολίμανο» στη Λιχάδα της βόρειας Εύβοιας, την οποία κήρυξε το Σωματείο τους το περασμένο Σάββατο, κλιμακώνοντας την πίεση προς την εργοδοσία για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι και το Σωματείο τους στη μεγάλη αυτή ξενοδοχειακή μονάδα, γαλλικών συμφερόντων, μέσα από την καθολική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα και τη διεκδίκηση υπογραφής επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας στην πύλη των εγκαταστάσεων της «CLUB MED Γρεγολίμανο», ενώ στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκαν αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας με επικεφαλής τον γραμματέα του ΔΣ, Γιάννη Τζαβάρα, καθώς και εκπρόσωποι συνδικάτων, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Οπως τονίζει μάλιστα το Σωματείο Εργαζομένων στην επιχείρηση «CLUB MED Γρεγολίμανο, «την ώρα της στάσης εργασίας στην είσοδο του ξενοδοχείου βρέθηκαν όχι μόνο όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονταν εκείνη την ώρα στην πρωινή βάρδια, αλλά και αυτοί που είχαν ρεπό ή εργάζονταν σε άλλες βάρδιες, το απόγευμα ή τη νύχτα! Αυτή η συμμετοχή είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας, να υπογραφεί η επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα και να υπογραφούν τα κεκτημένα - συμφωνημένα δικαιώματά μας, ώστε να κατοχυρωθούν και εγγράφως».

Ευχαριστεί δε τα σωματεία που παρευρέθησαν με αντιπροσωπείες τους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και δίνοντας δύναμη στον αγώνα τους, και συγκεκριμένα το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ιστιαίας - Αιδηψού. Επίσης, μια σειρά σωματεία που στήριξαν με την αλληλεγγύη τους την κινητοποίηση.

    

