Σε θέση μάχης και τα σωματεία στη Νέα Ιωνία

Με κινητοποίηση τηστις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτηλένε ΟΧΙ στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη και στο συλλαλητήριο των εργατικών συνδικάτων (10.30 π.μ., Προπύλαια).

Το κάλεσμα απευθύνουν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Γ. Σεφέρης», το παράρτημα Βορειοδυτικών Συνοικιών της Ενωσης Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), το παράρτημα Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας - Μεταμόρφωσης - Ν. Ηρακλείου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και η Ενωση Συνταξιούχων Ν. Ιωνίας - Ν. Ηρακλείου και πέριξ περιοχών.

«Καλούμε όλα τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς, τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους της Νέας Ιωνίας σε ξεσηκωμό. Να πάρουν θέση μάχης όλοι για να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο - τερατούργημα για τη 13ωρη εργασία και τη γενικευμένη "ευελιξία", που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους», τονίζουν και καταγγέλλουν: «Αυτή είναι η περιβόητη "ευρωπαϊκή κανονικότητα" και το "κράτος δικαίου" για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών».

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσουν τα σχέδιά τους!», υπογραμμίζουν τα σωματεία και ξεκαθαρίζουν: «Είναι πρόκληση, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης και των τεράστιων παραγωγικών δυνατοτήτων, να μας ζητάνε να δουλεύουμε περισσότερο, να ζούμε χειρότερα. Ενώ είναι αντικειμενικά δυνατό να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, με μειωμένα ωράρια, με σταθερό εργάσιμο χρόνο, να αμειβόμαστε καλύτερα, με αυξημένες άδειες και ημέρες ανάπαυσης, μας οδηγούν σε έναν εργασιακό μεσαίωνα που διαλύει όλες τις πλευρές της ζωής μας».