ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 13ΩΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Να αποσυρθεί το αίσχος, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο απαιτούν τα σωματεία

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται τα σωματεία σε όλη τη χώρα προετοιμάζοντας την απάντηση των εργαζομένων στην κυβέρνηση και στο νομοσχέδιό της για τη 13ωρη δουλειά και την ολοκληρωτική «διευθέτηση» της ζωής του εργαζόμενου, του εργάσιμου και του μη εργάσιμου χρόνου, από την εργοδοσία.

Η σκυτάλη των κινητοποιήσεων θα περάσει από τη διαδήλωση των συνδικάτων στη ΔΕΘ αυτό το Σάββατο σε νέες συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, ενώ ο προγραμματισμός των σωματείων περιλαμβάνει συσκέψεις, περιοδείες και άλλες δραστηριότητες, σημαίνοντας σε κάθε κλάδο κάλεσμα ξεσηκωμού και πάλης για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Στην Αττική, συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, και σε κλιμάκωση της πάλης με οργάνωση πανεργατικής απεργίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία σε μια σειρά πόλεις.

Συνδικάτα και εργαζόμενοι απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που φέρνει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή και στη δουλειά του εργαζόμενου, απλώνει τη «διευθέτηση» της δουλειάς όπως και όσο θέλει ο εργοδότης όλο τον χρόνο, ενώ επεκτείνει και τη 13ωρη δουλειά σε έναν εργοδότη, διαλύει την ενιαία άδεια - αναψυχή κ.λπ.

«Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς», τονίζει το ΠΑΜΕ.

Προσθέτει ότι οι κυβερνητικές αθλιότητες περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους» δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα. Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία και οδηγεί σε περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Σύσκεψη των σωματείων του Πειραιά

Στον δρόμο και οι μικροί επαγγελματίες

διαμηνύει τοκαι καλεί στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Επίσης, τηνσωματεία από το Δημόσιο, συλλόγους αυτοαπασχολούμενων του Πειραιά και άλλους φορείς σε σύσκεψη οργάνωσης του αγώνα, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου.

Μαζί με τους μισθωτούς καλεί τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες να διαδηλώσουν τη Δευτέρα στο Σύνταγμα η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), με επίκεντρο αιτήματα για την προστασία του εισοδήματός τους.

Σχολιάζοντας την κοροϊδία από την κυβέρνηση μπροστά στη ΔΕΘ και τις υποσχέσεις για «μείωση φόρων», η ΟΒΣΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση «δεν αναιρεί τη γενικευμένη φοροληστεία, ούτε καν την περιορίζει», αφού δεν θίγει τον νόμο που επιβάλλει τεκμαρτούς υπέρογκους φόρους για «φανταστικά» εισοδήματα (5073/23), τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τον διπλασιασμό της προκαταβολής φόρου και μια σειρά «ψηφιακές θηλιές» (myDATA, ψηφιακά δελτία αποστολής, ψηφιακό πελατολόγιο), όλα όσα διαμορφώνουν «μια ατελείωτη φορολογική καταιγίδα που οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους στα χρέη και στα λουκέτα».

«Τέρμα πια στις θυσίες για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου», τονίζει η ΟΒΣΑ. «Στην αδίστακτη λογική τους, αντιπαραθέτουμε τον μαζικό συλλογικό αγώνα μας. Συσπειρωνόμαστε στα σωματεία μας. Σημαδεύουμε τον πραγματικό ένοχο, την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και του ευρωμονόδρομου, τις κυβερνήσεις και όσους στηρίζουν τον σημερινό αντιλαϊκό κατήφορο. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα», είναι το κάλεσμα που απευθύνει.

«Παρών» από φορείς

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα καλεί και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ). «Δεν συμβιβαζόμαστε με το κατάπτυστο νομοσχέδιο, που χτυπά με τον πιο ανελέητο τρόπο τη ζωή μας και τις οικογένειές μας για να αυξάνουν την κερδοφορία τους οι βιομήχανοι, οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγαλέμποροι», τονίζει σε ανακοίνωσή της.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και τη φωνή μας με τα συνδικάτα και τις δυναμικές συνταξιουχικές οργανώσεις», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) και διεκδικεί να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που γενικεύει τις 13 ώρες δουλειάς.