Σάββατο 6 Σεπτέμβρη 2025 - Κυριακή 7 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη:

- Πάτρα, 7.30 μ.μ. πλατεία Γεωργίου

- Καλαμάτα, 7 μ.μ. πλατεία 23ης Μαρτίου

- Πρέβεζα, 7 μ.μ. δικαστήρια.

Τρίτη 9 Σεπτέμβρη:

- Αίγιο, 8 μ.μ. κεντρική πλατεία

- Αργος, 7 μ.μ. πλατεία Αγίου Πέτρου

- Αρτα, 7.30 μ.μ. πλατεία Κιλκίς

- Ζάκυνθος, 8 μ.μ. πρώην Νομαρχία

- Κέρκυρα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο

- Λευκάδα, 7.30 μ.μ. πλατεία Αγίου Μηνά

- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ. πλατεία Δικαστηρίων

Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη:

- Λάρισα, 7 μ.μ. κεντρική πλατεία

Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη:

- Γιάννενα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο

- Ηράκλειο, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

- Λαμία, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας

- Μυτιλήνη, 7 μ.μ. πλατεία Σαπφούς

- Χανιά, 7 μ.μ. πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
