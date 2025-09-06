Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη:
- Πάτρα, 7.30 μ.μ. πλατεία Γεωργίου
- Καλαμάτα, 7 μ.μ. πλατεία 23ης Μαρτίου
- Πρέβεζα, 7 μ.μ. δικαστήρια.
Τρίτη 9 Σεπτέμβρη:
- Αίγιο, 8 μ.μ. κεντρική πλατεία
- Αργος, 7 μ.μ. πλατεία Αγίου Πέτρου
- Αρτα, 7.30 μ.μ. πλατεία Κιλκίς
- Ζάκυνθος, 8 μ.μ. πρώην Νομαρχία
- Κέρκυρα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο
- Λευκάδα, 7.30 μ.μ. πλατεία Αγίου Μηνά
- Χαλκίδα, 7.30 μ.μ. πλατεία Δικαστηρίων
Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη:
- Λάρισα, 7 μ.μ. κεντρική πλατεία
Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη:
- Γιάννενα, 7 μ.μ. Εργατικό Κέντρο
- Ηράκλειο, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας
- Λαμία, 7 μ.μ. πλατεία Ελευθερίας
- Μυτιλήνη, 7 μ.μ. πλατεία Σαπφούς
- Χανιά, 7 μ.μ. πλατεία Δημοτικής Αγοράς