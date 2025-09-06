Σάββατο 6 Σεπτέμβρη 2025 - Κυριακή 7 Σεπτέμβρη 2025
Οι προσυγκεντρώσεις για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Οι προσυγκεντρώσεις για το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα έχουν οριστεί στις 6.30 μ.μ. στα εξής σημεία:

Πλατεία Κάνιγγος: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

Ομόνοια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων.

Προπύλαια: Σωματεία Εκπαιδευτικών, Σωματεία Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
