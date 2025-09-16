Σήμερα το πανσαμιακό συλλαλητήριο για την Υγεία

Σήμερα Τρίτη πραγματοποιείται η πανσαμιακή κινητοποίηση για την Υγεία, με οργανωτές το Νομαρχιακό Τμήμα Σάμου της ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο και τον Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου. Το αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί για τις 7 μ.μ., στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ, ενώ δεκάδες είναι ήδη τα σωματεία και οι φορείς του νησιού που παίρνουν αποφάσεις συμμετοχής.

«Η κατάσταση στα νησιά μας στον τομέα της Υγείας βρίσκεται στο απροχώρητο! Οι υποσχέσεις του υπουργού εμπορίου της Υγείας και της κυβέρνησης είναι γράμματα στην αμμουδιά», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους και προσθέτουν ότι το νοσοκομείο υπολειτουργεί, χωρίς επαρκείς γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό καθαριότητας, ενώ απουσιάζουν βασικά μηχανήματα, όπως μαγνητικός και αξονικός τομογράφος.

«Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι σχεδόν ανύπαρκτη και το ΕΚΑΒ αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε ασθενοφόρα και προσωπικό», τονίζουν.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι τραγικές αυτές ελλείψεις είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής που ακολουθούν στην Υγεία εδώ και χρόνια τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και όλες οι προηγούμενες, καταγγέλλοντας ότι «βλέπουν την Υγεία σαν εμπόρευμα, τον ασθενή σαν πελάτη, την Υγεία κόστος και βάζουν το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή».

Η κατάσταση αναγκάζει κατοίκους να αναζητούν περίθαλψη εκτός νησιού, με τεράστιο κόστος και καθυστερήσεις, ενώ όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα κινδυνεύουν. «Οποιος δεν έχει ή του συμβεί κάτι απρόοπτο είναι καταδικασμένος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις στα νησιά και την Αθήνα έδειξαν την αποφασιστικότητα των κατοίκων να αντισταθούν. «Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την κατάσταση! Δεν δεχόμαστε το 2025, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης... να μειώνουν διαρκώς τις παροχές για την Υγεία».

Οι διοργανωτές απαιτούν δημόσια και δωρεάν Υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρη στελέχωση όλων των δομών, ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας, προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Επιπλέον, ζητούν κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ των ιδιωτικών δαπανών μέχρι την πλήρη στελέχωση των δημόσιων δομών και ενίσχυση των Επιθεωρήσεων Εργασίας.