ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κυβέρνηση κόβει - Κομισιόν ράβει, οδηγώντας τους πληγέντες κτηνοτρόφους σε απόγνωση

Το γνωστό δρομολόγιο «από τον Αννα στον Καϊάφα», δηλαδή από την κυβέρνηση της ΝΔ στην ΕΕ και τούμπαλιν, με δεδομένη τη διαχρονική κοροϊδία στις πλάτες των αγροτών, επιβεβαιώνεται από την απάντηση της Κομισιόν στην Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με την έξαρση της ευλογιάς των προβάτων, Ερώτηση που είχε κατατεθεί τον περασμένο Ιούλη.

Στην απάντησή της η Κομισιόν προσπερνά προκλητικά το αίτημα για 100% αποζημίωση, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και ανασύσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, περιφρονώντας το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται χιλιάδες κτηνοτρόφοι απ' άκρη σ' άκρη της χώρας. Ολα αυτά την ώρα που κυβέρνηση και ΕΕ προκλητικά δίνουν εκατοντάδες δισ. από τον ιδρώτα των λαών στην πολεμική οικονομία και «προίκα» στον Ζελένσκι.

Τώρα, με καθυστέρηση πολλών μηνών, η ΕΕ εμφανίζει «δυνατότητα χρηματοδοτικής κάλυψης», όμως όχι όλων αλλά επιλεκτικά ορισμένων δαπανών, όπως οι απολυμάνσεις στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή τα έξοδα καραντίνας. Για παράδειγμα, αποκλείει από τη χρηματοδότηση τις δαπάνες για προσωπικό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τη στιγμή που η τραγική υποστελέχωσή τους σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό τους στην υλοποίηση των στόχων της ΚΑΠ (π.χ. μη έλεγχος του εισαγόμενου κτηνοτροφικού κεφαλαίου από το «ενδοκοινοτικό» εμπόριο στα σύνορα κ.λπ.) έχουν οδηγήσει στην έξαρση των ζωονόσων στην Ελλάδα. Βέβαια, ακόμα και τις όποιες προβλεπόμενες δαπάνες η κυβέρνηση ήδη τις έχει φορτώσει στις πλάτες των κτηνοτρόφων, στη λογική της ατομικής ευθύνης, κάτι που είναι σε γνώση της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, μπορεί η Κομισιόν να διαθέτει εμβόλια, όμως η κυβέρνηση αποφεύγει τον εμβολιασμό «όπως ο διάολος το λιβάνι», μην τυχόν και θιχτεί η κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας. Ταυτόχρονα όμως η τοποθέτηση της Κομισιόν σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει ο εμβολιασμός είναι «ήξεις αφήξεις». Είναι χαρακτηριστικό ότι στην απάντησή της προς το ΚΚΕ επικαλείται τον Κανονισμό της ΚΑΠ 2016/429, που δεν αποκλείει τυχόν περιορισμούς στη διακίνηση ζώων και προϊόντων, το κόστος των οποίων είναι σίγουρο ότι θα φορτωθεί από τους βιομηχάνους στις πλάτες των κτηνοτρόφων. Η κυβέρνηση βέβαια έχει τεράστιες ευθύνες, αφού ακόμα δεν έχει διασαφηνίσει αυτές τις επιπτώσεις, αλλά αξιοποιεί το «θολό τοπίο» προκειμένου να αντιμετωπίζει με κινδυνολογία και εκβιασμούς το αίτημα εμβολιασμού.

«Καμία εμπιστοσύνη λοιπόν δεν πρέπει να δείξουν οι κτηνοτρόφοι, ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην ΕΕ, καθώς και οι δύο κόβουν και ράβουν τις συνέπειες σε βάρος τους», επισημαίνει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, προβάλλοντας τις διεκδικήσεις για την εξασφάλιση κάθε μέσου και προϋπόθεσης ώστε να ελεγχθεί αποτελεσματικά η ευλογιά των προβάτων, να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού και να σταματήσει η πρακτική της εκρίζωσης. Πλήρης στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό. Πλήρεις αποζημιώσεις και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των κτηνοτρόφων, αλλά και των γεωργών που παράγουν ζωοτροφές. Κρατική μέριμνα και 100% χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου με ελεγμένα ζώα. Αμεση καταβολή των χρωστούμενων επιδοτήσεων, να δοθεί έγκαιρα το τσεκ. Τα πρόστιμα της ΕΕ να τα πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται, όχι οι αγρότες και ο λαός.