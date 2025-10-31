Παρασκευή 31 Οχτώβρη 2025
ΠΡΑΓΑ.- Ο νικητής των εκλογών στην Τσεχία, Αντρέι Μπάμπις, δήλωσε ότι το κόμμα του, ANO, συμφώνησε για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με τους ευρωσκεπτικιστές «Αυτοκινητιστές» και με το ακροδεξιό κόμμα SPD, και θα υπογράψουν την κυβερνητική συμφωνία την ερχόμενη Δευτέρα, έναν μήνα μετά τις εκλογές που έγιναν στις 3 - 4 Οκτώβρη. Διαπραγματεύονται μια κοινή κυβερνητική ατζέντα προσανατολισμένη σε μεγαλύτερες δημοσιονομικές δαπάνες, λιγότερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μικρότερη στήριξη στις πολιτικές της ΕΕ για την ενεργειακή μετάβαση κ.ά. Ο συνασπισμός αναμένεται να διαθέτει συνολικά 108 έδρες από τις 200 της Βουλής.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Για πρώτη φορά ο αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος «Reform UK», Νάιτζελ Φάρατζ, ήρθε πρώτος σε δημοτικότητα πολιτικός ηγέτης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε δημοσκόπηση της «Ipsos» βγήκε πρώτος με 33%, ενώ ακολουθεί με 30% ο νυν πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με την «Ipsos» ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Αντι Μπάρεναμ, αξιολογείται επίσης ως καταλληλότερος πρωθυπουργός από τον Στάρμερ (26% έναντι 17%), ενώ το προβάδισμα του τελευταίου έναντι της επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, περιορίστηκε από το 12% στο 5%.

    

