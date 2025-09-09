ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Ισραηλινές απειλές και προετοιμασίες για νέα ένταση της σφαγής

Σε κλιμάκωση της σφαγής τουπροχωρά τομε ένταση των επιθέσεων του κατοχικού στρατού στηκαι συνεχείς επιδρομές στρατού και εποίκων στην κατεχόμενη

Και ενώ το Ισραήλ εντείνει εδώ και 703 μέρες - με ευρωατλαντικές πλάτες - το αιματοκύλισμα των Παλαιστινίων, με πάνω από 64.000 νεκρούς, η κυβέρνησή του αξιοποιεί προκλητικά ως πρόσχημα για τη νέα κλιμάκωση τη χθεσινή ένοπλη επίθεση εναντίον Ισραηλινών στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εκτοξεύοντας νέες απειλές.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος και εδάφους στη Λωρίδα της Γάζας συνοδεύονται από την Παρασκευή με κατεδαφίσεις πολυώροφων κτιρίων στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, όπου έχουν δημιουργηθεί «τεντουπόλεις» χιλιάδων εκτοπισμένων αμάχων.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ι. Κατς απείλησε ότι «ένας ισχυρός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της Πόλης της Γάζας, και οι στέγες των πύργων του τρόμου θα τρέμουν».

Ο απολογισμός των θυμάτων ανεβαίνει καθημερινά, καθώς χθες το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτωθεί 64.522 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 163.096.

Νέα αύξηση υπήρξε και στον αριθμό των θυμάτων του λιμού: Οι νεκροί από την πείνα που έχει επιβάλει το Ισραήλ έφτασαν τους 393, από τους οποίους οι 140 ήταν παιδιά.

Στο μεταξύ, παρά τη συστηματική ισοπέδωση της Λωρίδας της Γάζας από το κράτος - δολοφόνο, συνεχίζεται η αντίσταση στους Ισραηλινούς εισβολείς. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ο θάνατος 4 Ισραηλινών στρατιωτών στην Τζαμπαλίγια της βόρειας Γάζας.

Δυτική Οχθη: Οργιο κατοχικής βίας, με δύο 14χρονους Παλαιστίνιους νεκρούς

Παράλληλα με τη σφαγή στη Γάζα συνεχίζονται οι δολοφονικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, τις οποίες συμπληρώνει όργιο βίας από Εβραίους εποίκους με τις πλάτες του κατοχικού στρατού.

Σε άλλη μια τέτοια επίθεση, χθες το απόγευμα Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν θανάσιμα δύο 14χρονους Παλαιστίνιους στη διάρκεια εφόδου σε προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν.

Στην ίδια επίθεση του κατοχικού στρατού από τον οποίο σκοτώθηκαν οι δύο έφηβοι τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά και ένας 17χρονος.

Παράλληλα, στα νότια περίχωρα της Ναμπλούς έποικοι έβαλαν φωτιά σε χωράφια Παλαιστινίων.

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ανάγκασαν μια οικογένεια Παλαιστινίων να γκρεμίσει το ίδιο της το σπίτι και παρέδωσαν ειδοποιήσεις κατεδάφισης σε αρκετές άλλες, ενώ στρατός και έποικοι ξερίζωσαν δέντρα από παλαιστινιακά εδάφη στην Κοιλάδα του Ιορδάνη.

Νεκροί Ισραηλινοί από επίθεση στην κατεχόμενη Ανατ. Ιερουσαλήμ

Σε αυτό το φόντο, της καθημερινής κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη και του συνεχιζόμενου μακελειού από το κράτος - δολοφόνο στη Γάζα, χθες το πρωί σκοτώθηκαν τουλάχιστον 6 Ισραηλινοί και τραυματίστηκαν άλλοι 20 - εκ των οποίων οι 6 νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση - από επίθεση ενόπλων μέσα σε λεωφορείο στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η επίθεση σημειώθηκε στον κόμβο Ραμότ, κοντά στον ομώνυμο παράνομο οικισμό, και οι νεαροί ένοπλοι που την πραγματοποίησαν φέρεται να προέρχονται από χωριά κοντά στη Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Το γεγονός έσπευσε να αξιοποιήσει η ισραηλινή κυβέρνηση για να εκτοξεύσει νέες απειλές και να δικαιολογήσει τα σχέδια για συνέχιση της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου έκανε λόγο για «εντατικό πόλεμο με την τρομοκρατία σε αρκετά μέτωπα», ενώ σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα, επικαλούμενος προσχηματικά την επίθεση στην Ανατ. Ιερουσαλήμ, απηύθυνε νέες τρομοκρατικές απειλές στους κατοίκους της Πόλης της Γάζας για να την εγκαταλείψουν. «Σας προειδοποιήσαμε. Εγκαταλείψτε την περιοχή», απείλησε κλείνοντας το διάγγελμα.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτ. Μπεν Γκβιρ κάλεσε όλους τους Εβραίους του Ισραήλ να οπλιστούν, τάχα για «αυτοάμυνα», ενώ ο υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς ζήτησε «να σβηστεί από τον χάρτη η Παλαιστινιακή Αρχή», κατηγορώντας την ότι εκείνη ευθύνεται «που οι Παλαιστίνιοι μεγαλώνουν και μορφώνονται μαθαίνοντας να σκοτώνουν Εβραίους». Δήλωσε δε προκλητικά ότι «τα χωριά από τα οποία προήλθαν οι τρομοκράτες πρέπει να μοιάζουν με τη Ράφα και την Μπέιτ Χανούν», αναφερόμενος σε πόλεις της Γάζας τις οποίες έχει μετατρέψει σε ερείπια ο στρατός του κράτους - τρομοκράτη.

Ηδη από χθες οι ισραηλινές κατοχικές αρχές επέβαλαν μια σειρά απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δρόμους αραβικών συνοικιών της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και στα περίχωρα της Ραμάλας και άλλων πόλεων της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, κλιμακώνοντας τις εισβολές του στρατού, τις κατεδαφίσεις κτιρίων και τις κατασχέσεις γης. Παράλληλα, φανατικοί Εβραίοι έποικοι συνέχισαν να τρομοκρατούν με όπλα και απειλές Παλαιστίνιους σε αρκετά χωριά που βρίσκονται κοντά σε εποικισμούς.

Την επίθεση στην Ιερουσαλήμ καταδίκασαν «Δυτικοί» αξιωματούχο, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν, που έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια, ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ - παρά τις κυρώσεις που ανακοίνωσε κατά του Ισραήλ - λέγοντας ότι «η βία δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος» για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, καθώς και η νέα ΥΠΕΞ της Βρετανίας, Ι. Κούπερ, που τη χαρακτήρισε «τρομακτική».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επίσης καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατική», λέγοντας πως οι ΗΠΑ «παραμένουν στο πλευρό του φίλου τους, Ισραήλ».

Από την πλευρά της η Χαμάς σχολίασε την επίθεση χωρίς να αναλάβει την ευθύνη, χαρακτηρίζοντάς την «φυσική απάντηση στα εγκλήματα της κατοχής εναντίον του λαού μας».

Απειλές για «τελευταία προειδοποίηση» από τον Τραμπ

Στο μεταξύ, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και ανταλλαγής κρατουμένων, την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Χαμάς, καλώντας τη να δεχτεί την «πρότασή» του ως «τελευταία προειδοποίηση».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι θα έχουμε «μια συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα», προσθέτοντας πως «όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, ζωντανοί και νεκροί».

Το ισραηλινό δίκτυο Κ12 μετέδωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς, μέσω των άλλων μεσολαβητών, «νέα πρόταση» για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, υπό τον όρο ότι την πρώτη μέρα της εκεχειρίας η παλαιστινιακή οργάνωση θα αφήσει ελεύθερους όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους, είτε ζωντανούς είτε νεκρούς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση χιλιάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και διαπραγματεύσεις για τον «οριστικό» τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, ανακοίνωσε χτες ότι πήρε την πρόταση και τη μελετά. Διαβεβαίωσε δε πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ζητώντας εντούτοις «ξεκάθαρη ανακοίνωση ότι ο πόλεμος τελειώνει» και ότι θα αποχωρήσουν πλήρως τα ισραηλινά στρατεύματα.

Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε πως «εξετάζεται σοβαρά» η νέα πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, αποφεύγοντας να μπει σε λεπτομέρειες.

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκ. Σάαρ, από τη Βουδαπέστη όπου βρέθηκε, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης σε Ουγγαρία και Κροατία, αναφερόμενος στη «νέα πρόταση» Τραμπ είπε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για μια «πλήρη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο» στη βάση «κυβερνητικών αποφάσεων». Πρόσθεσε δε πως θα πρέπει να γίνουν δύο πράγματα: Να γυρίσουν πίσω όλοι οι όμηροι και η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα.

Επιπλέον ο Σάαρ αποδοκίμασε την απόφαση του Ισπανού πρωθυπουργού Π. Σάντσεθ να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ, όπως εμπάργκο όπλων, απαγόρευση κατάπλου πλοίων και προσγείωσης αεροσκαφών που μεταφέρουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ, ενίσχυση της υποστήριξης της Παλαιστινιακής Αρχής και αύξηση εισφορών στην Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA). Ανάμεσα σε άλλα ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ κατηγόρησε τη Μαδρίτη για «διαφθορά» και «αντισημιτική εκστρατεία».

Μετά τις δηλώσεις αυτές το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακάλεσε τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις.

Νωρίτερα ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γ. Λαπίντ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι ματαιώνει τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα. «Υπάρχει συμφωνία για τους ομήρους πάνω στο τραπέζι. Μπορεί να συναφθεί, πρέπει να συναφθεί», είπε.

Το βράδυ του Σαββάτου χιλιάδες Ισραηλινοί συμμετείχαν σε μεγάλα συλλαλητήρια σε πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και η Ιερουσαλήμ, ζητώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχου να συμφωνήσει με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από παραστάσεις διαμαρτυρίας και άλλες εκδηλώσεις σε σπίτια αξιωματούχων του στρατού και της κυβέρνησης.

Προκλητική για άλλη μια φορά η ΕΕ...

Στο μεταξύ, χτες η Κομισιόν, «ξεπλένοντας» καθημερινά τα εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου, ανακοίνωσε ότι «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων που μεταφέρουν συμβολικά ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με αφορμή την αναβολή απόπλου δεκάδων πλοίων την Κυριακή από λιμάνια της Τυνησίας, λόγω καιρικών συνθηκών.

«Δεν ενθαρρύνουμε αυτό το είδος στολίσκου, καθώς μπορεί να επιδεινώσει πολύ την κατάσταση και να θέσει σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες», ανέφερε προκλητικά η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Εύα Χερντσίροβα - λες και οι συμβολικές κινήσεις αλληλεγγύης είναι αυτές που «επιδεινώνουν την κατάσταση» και όχι ο απάνθρωπος αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας τον οποίο έχει επιβάλει το κράτος - δολοφόνος...

Να σημειωθεί ότι ο στολίσκος «Maghreb Sumud» αναμένεται να ενωθεί με πλοία της διεθνούς πρωτοβουλίας «Global Sumud» που έχουν ήδη αποπλεύσει από την Ισπανία και την Ιταλία.