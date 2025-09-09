ΣΥΡΙΑ

Σαουδαραβικοί όμιλοι στην μπίζνα της ανοικοδόμησης

Ρόλο στον τομέα ανοικοδόμησης της Συρίας αναλαμβάνουν σαουδαραβικές κατασκευαστικές εταιρείες με τις ευλογίες της κυβέρνησης στο Ριάντ και τη σύμπραξη σαουδαραβικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Την Κυριακή στη Δαμασκό σε εκδήλωση οι σαουδαραβικές ΜΚΟ «King Salman Humanitarian Aid» και «Relief Center» (KSrelief) ανακοίνωσαν πακέτο αρωγής που θα συμπεριλαμβάνει έργο απομάκρυνσης άνω των 75.000 κ.μ. μπάζων και βλημάτων που δεν έχουν εκραγεί από την πρωτεύουσα της Συρίας και τα περίχωρα.

Στην εκδήλωση υπογράφηκε ειδική συμφωνία ανάμεσα σε στελέχη των δύο ΜΚΟ και του τζιχαντιστή Σύρου υπουργού Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων και Καταστροφών, Ραΐντ αλ Σάλιχ.

Επίσης υπογράφηκαν συμφωνίες για την ανέγερση 34 σχολείων στις επαρχίες Χαλέπι, Ιντλίμπ και Χομς και παροχή εξοπλισμού σε 17 νοσοκομεία όλης της χώρας. Προβλέπεται επίσης η ανοικοδόμηση 60 μεγάλων φούρνων και η αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δαμασκό.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 6,4 δισ. δολαρίων σε συμφωνία με την κυβέρνηση του τζιχαντιστή «μεταβατικού» προέδρου της Συρίας, Αχμεντ αλ Σαράα.

Πολλές χώρες και ξένα μονοπώλια εποφθαλμιούν μέρος από την «πίτα» ανοικοδόμησης της Συρίας, που εκτιμάται σε πάνω από 400 δισ. δολάρια.

Στο μεταξύ, χτες στο Ισραήλ ανακοινώθηκε πως ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, θα συναντηθεί έως το τέλος της βδομάδας με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Ασαντ αλ Σαϊμπάνι στο πλαίσιο συνέχισης διαπραγματεύσεων για «αποκλιμάκωση» της έντασης στο φόντο συνεχιζόμενων ισραηλινών επιχειρήσεων και κατοχής επιπρόσθετων συριακών εδαφών μετά την κατάρρευση της προηγούμενης συριακής κυβέρνησης του Προέδρου Μπασάρ Ασαντ.

Νέα οργάνωση κατά κρατικών δυνάμεων

Νέα οργάνωση συγκροτήθηκε στα δυτικά παράλια της Συρίας με στόχο την «εκδίκηση» για τις σφαγές μη σουνιτικών πληθυσμών.

Σύμφωνα με συριακά ΜΜΕ η οργάνωση αυτοαποκαλείται «Saraya al Jawad» («Ανδρες του Φωτός») και επιδιώκει την εκδίκηση «για τις ψυχές μαρτύρων» που σκοτώθηκαν από τζιχαντιστές των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας του προέδρου Σαράα.