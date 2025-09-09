Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΑΠΩΝΙΑ
Ο Ισίμπα παραιτήθηκε από την ηγεσία του LDP

Την παραίτησή του από την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας (LDP) και κατ' επέκταση την πρωθυπουργία της χώρας ανακοίνωσε προχτές ο Σιγκέρου Ισίμπα, περίπου δυόμισι μήνες αφού το κόμμα του έχασε την απόλυτη πλειοψηφία και στην Ανω Βουλή της χώρας.

Τον Ιούλη το LDP έχασε την πλειοψηφία στο ιαπωνικό κοινοβούλιο, για πρώτη φορά από το 1955 που ιδρύθηκε, αφού ο συνασπισμός που συγκροτεί με το μικρότερο κεντροδεξιό κόμμα Komeito ελέγχει πλέον 122 έδρες στο 248μελές Σώμα. Τον Οκτώβριο του 2024 ο συνασπισμός του LDP είχε χάσει την απόλυτη πλειοψηφία (που είχε από το 2009) και στην Κάτω Βουλή, συγκεντρώνοντας μόλις 215 έδρες από τις συνολικά 465 (το ίδιο το LDP έπεσε στις 191 έδρες, από 247).

Τον Ιούλη ο Ισίμπα δήλωνε ότι δεν θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, ωστόσο τον τελευταίο καιρό είχαν ενταθεί οι πιέσεις.

Στον πολιτικό χάρτη της Ιαπωνίας αναβαθμισμένο ρόλο πλέον διατηρεί και το συντηρητικό κόμμα Sanseito, που τον Ιούλη εξέλεξε 14 βουλευτές (από έναν που είχε), με βασικό σύνθημα της καμπάνιας του το «Πρώτα η Ιαπωνία».

Αρχές Οκτώβρη αναμένεται τώρα η εκλογή νέου ηγέτη στο LDP, που θα αναλάβει και χρέη πρωθυπουργού. Πιθανός διάδοχος του Ισίμπα φέρεται και ο 69χρονος πρώην ΥΠΕΞ, Τοσιμίτσου Μοτέγκι, που αποκαλούνταν και ως «αυτός που ψιθυρίζει στο αυτί του Τραμπ», ως ο «αρχιτέκτονας» της διμερούς συμφωνίας το 2019.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ισραηλινές απειλές και προετοιμασίες για νέα ένταση της σφαγής
Φουντώνουν οι διεργασίες μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης Μπαϊρού
Μπαράζ απεργιών στο Μετρό και στα λεωφορεία του Λονδίνου
Σκληρές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και σε άλλους τομείς εξετάζουν ΗΠΑ και ΕΕ
 Μαζικές συλλήψεις μεταναστών σε εργοστάσιο της «Hyundai»
 Τηλεδιάσκεψη ηγετών με το βλέμμα στους δασμούς των ΗΠΑ
 Νέες πολύμορφες διαδηλώσεις αλληλεγγύης
 Νέα φονική ισραηλινή επιδρομή, παρά την εκεχειρία
 Σαουδαραβικοί όμιλοι στην μπίζνα της ανοικοδόμησης
 Ετοιμο το Ιράν να δεχθεί ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμα
 Καλώδιο που έσπασε προκάλεσε την πρόσκρουση του τελεφερίκ
 Πολύνεκρες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
 Νέες πυρκαγιές μετά τον όλεθρο του Αυγούστου
 Εκλογές με δημοσκοπικό προβάδισμα των Σοσιαλδημοκρατών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ