ΙΑΠΩΝΙΑ

Ο Ισίμπα παραιτήθηκε από την ηγεσία του LDP

Την παραίτησή του από την ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας (LDP) και κατ' επέκταση την πρωθυπουργία της χώρας ανακοίνωσε προχτές ο Σιγκέρου Ισίμπα, περίπου δυόμισι μήνες αφού το κόμμα του έχασε την απόλυτη πλειοψηφία και στην Ανω Βουλή της χώρας.

Τον Ιούλη το LDP έχασε την πλειοψηφία στο ιαπωνικό κοινοβούλιο, για πρώτη φορά από το 1955 που ιδρύθηκε, αφού ο συνασπισμός που συγκροτεί με το μικρότερο κεντροδεξιό κόμμα Komeito ελέγχει πλέον 122 έδρες στο 248μελές Σώμα. Τον Οκτώβριο του 2024 ο συνασπισμός του LDP είχε χάσει την απόλυτη πλειοψηφία (που είχε από το 2009) και στην Κάτω Βουλή, συγκεντρώνοντας μόλις 215 έδρες από τις συνολικά 465 (το ίδιο το LDP έπεσε στις 191 έδρες, από 247).

Τον Ιούλη ο Ισίμπα δήλωνε ότι δεν θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, ωστόσο τον τελευταίο καιρό είχαν ενταθεί οι πιέσεις.

Στον πολιτικό χάρτη της Ιαπωνίας αναβαθμισμένο ρόλο πλέον διατηρεί και το συντηρητικό κόμμα Sanseito, που τον Ιούλη εξέλεξε 14 βουλευτές (από έναν που είχε), με βασικό σύνθημα της καμπάνιας του το «Πρώτα η Ιαπωνία».

Αρχές Οκτώβρη αναμένεται τώρα η εκλογή νέου ηγέτη στο LDP, που θα αναλάβει και χρέη πρωθυπουργού. Πιθανός διάδοχος του Ισίμπα φέρεται και ο 69χρονος πρώην ΥΠΕΞ, Τοσιμίτσου Μοτέγκι, που αποκαλούνταν και ως «αυτός που ψιθυρίζει στο αυτί του Τραμπ», ως ο «αρχιτέκτονας» της διμερούς συμφωνίας το 2019.