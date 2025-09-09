ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Καλώδιο που έσπασε προκάλεσε την πρόσκρουση του τελεφερίκ

Προβλήματα με ένα καλώδιο είναι πιθανό να προκάλεσαν την τραγωδία στο τελεφερίκ της Λισαβόνας την περασμένη Τετάρτη, όταν ένα βαγόνι κατέβηκε ανεξέλεγκτα τον λόφο, προσκρούοντας σε κτίριο. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε προκαταρκτική αναφορά που έδωσε προχθές στη δημοσιότητα το Γραφείο της Πορτογαλίας για τις Ερευνες Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF).

Σύμφωνα με αυτή, τα βαγόνια - καμπίνες ταξίδεψαν «όχι περισσότερο από περίπου έξι μέτρα» όταν «ξαφνικά έχασαν τη δύναμη που τις εξισορροπεί μέσω του καλωδίου που τις συνέδεε». «Η δεύτερη καμπίνα (Νούμερο 2) αναποδογύρισε ξαφνικά, αφού η κίνησή της διακόπηκε σε απόσταση περίπου 10 μέτρων εκτός της γραμμής και εξαιτίας του μερικού εκτροχιασμού της, αλλά κι επειδή είχε θαφτεί η κάτω πλευρά της στο τέλος του χαντακιού του καλωδίου.

Η πρώτη καμπίνα (Νούμερο 1) στην κορυφή της Calcada da Gloria συνέχισε την καθοδική πορεία της, αυξάνοντας την ταχύτητά της».

Η αναφορά προσθέτει ότι η χρήση φρένων δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα και το βαγόνι χτύπησε με ταχύτητα 60 χλμ./ώρα σε κτίριο, μέσα σε μόλις 50 δευτερόλεπτα από τη στιγμή της βλάβης. Την ίδια μέρα είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένος οπτικός έλεγχος. Ωστόσο, το σημείο του καλωδίου που έσπασε δεν ήταν ορατό χωρίς αποσυναρμολόγηση, ενώ όλα τα υπόλοιπα συστήματα έδειχναν να λειτουργούν κανονικά.

Το GPIAAF διευκρίνισε ότι «το καλώδιο είχε χρησιμοποιηθεί 337 ημέρες, ενώ η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του ήταν 600 ημέρες».