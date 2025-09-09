ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Μπαράζ απεργιών στο Μετρό και στα λεωφορεία του Λονδίνου

Δυναμικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή οικαι σε άλλα μέσα συγκοινωνιών, καθώς το συνδικάτο τουςπροχώρησε σε κυλιόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, μείωση του εργάσιμου χρόνου και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, ενάντια στην εξοντωτική δουλειά.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στο Μετρό εντάθηκαν χτες και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, με στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 8 το πρωί και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη λήξη της βάρδιας.

Από τις 12 έως τις 15 Σεπτέμβρη μπαίνουν στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι οδηγοί και άλλοι εργαζόμενοι στη μεγαλύτερη εταιρεία λεωφορείων στο Λονδίνο, «First Bus», που εξυπηρετεί κυρίως δυτικές, βορειοδυτικές και νοτιοδυτικές συνοικίες της βρετανικής πρωτεύουσας. Η απεργία τους θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί της Παρασκευής και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτέμβρη.

Αλληλεγγύη από το ΠΑΜΕ

Την αλληλεγγύη του στους απεργούς του Μετρό του Λονδίνου και στο συνδικάτο τους, RMT, εκφράζει το ΠΑΜΕ, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του:

«Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για στοιχειώδη δικαιώματα που θα προστατεύουν τη ζωή τους. Αντιμετωπίζουν την ίδια επίθεση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο: Εντατικοποίηση, εξαντλητικά ωράρια, κατάργηση δικαιωμάτων, κλίμα τρομοκρατίας και καταστολής.

Παντού το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του επιτίθενται στους εργαζόμενους, χτυπάνε τις Συλλογικές Συμβάσεις, συμπιέζουν τους μισθούς, εντατικοποιούν τη δουλειά, αυξάνουν τον εργάσιμο χρόνο, εμπορευματοποιούν κρίσιμες υποδομές που αφορούν τον λαό στις Μεταφορές, στην Υγεία, στην Κοινωνική Πρόνοια, στην Παιδεία».

Και προσθέτει: «Σε κάθε χώρα του ΝΑΤΟ σκοπός είναι να υπηρετηθούν οι στόχοι για 5% του ΑΕΠ για πολεμικές δαπάνες και εξοπλισμούς. Προϋπόθεση είναι η φτηνή εργατική δύναμη και η σιωπηλή αποδοχή, από τους εργαζόμενους, των πολεμικών σχεδίων των κυβερνήσεών μας, που έχουν ως αποτέλεσμα τη σφαγή των λαών απ' άκρη σ' άκρη του πλανήτη, με αποκορύφωμα του εγκλήματος τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Η μάχη των εργαζομένων στο Μετρό του Λονδίνου αφορά όλους τους εργαζόμενους. Δείχνει τον δρόμο του αγώνα, της συλλογικής διεκδίκησης απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και αδιαλλαξία, που βάζει στη ζυγαριά του κέρδους την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων και των επιβατών.

Το σύνθημα "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" αποτυπώνει το πραγματικό δίλημμα της εποχής μας».

Παραίτηση της αντιπροέδρου και ανασχηματισμός της κυβέρνησης

Την περασμένη Παρασκευή ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Αντζελα Ρέινερ, επειδή κατέβαλε χαμηλότερο φόρο από τον προβλεπόμενο για την αγορά ενός σπιτιού.

Μεταξύ άλλων, νέα υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει η Ιβέτ Κούπερ, ενώ ο προκάτοχός της, Ντέιβιντ Λάμι, αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης.

Η αποχώρηση 8 υπουργών και υφυπουργών από την αρχή της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ μέχρι σήμερα ισοδυναμεί με τις περισσότερες υπουργικές παραιτήσεις που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία από το 1979, εκτός κυβερνητικών ανασχηματισμών.