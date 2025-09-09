ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Νέες πυρκαγιές μετά τον όλεθρο του Αυγούστου

Νέες πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη το Σαββατοκύριακο σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου τον Αύγουστο σημειώθηκαν πολυήμερες φωτιές και κάηκαν εκατομμύρια στρέμματα.

Η μεγαλύτερη φωτιά μαινόταν στην Πορτογαλία στη Σέγια, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους. Στην Ισπανία, οι αρχές έθεσαν προληπτικά υπό περιορισμό τη μικρή κοινότητα Καστρομίλ (βορειοδυτικά) στη Γαλικία, εξαιτίας ενεργού μετώπου. Μόλις την προηγούμενη Κυριακή, στη χώρα είχε τερματιστεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που ίσχυε επί εβδομάδες, εξαιτίας ενός από τα χειρότερα κύματα δασικών πυρκαγιών τις τελευταίες δεκαετίες, που άφησε πίσω τέσσερις νεκρούς και πάνω από 3 εκατ. στρέμματα απανθρακωμένα.

Στην Πορτογαλία, επίσης τον Αύγουστο κάηκαν 2,54 εκατ. στρέμματα, ενώ 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν.