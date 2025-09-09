Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Νέες πυρκαγιές μετά τον όλεθρο του Αυγούστου

Νέες πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη το Σαββατοκύριακο σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου τον Αύγουστο σημειώθηκαν πολυήμερες φωτιές και κάηκαν εκατομμύρια στρέμματα.

Η μεγαλύτερη φωτιά μαινόταν στην Πορτογαλία στη Σέγια, ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους. Στην Ισπανία, οι αρχές έθεσαν προληπτικά υπό περιορισμό τη μικρή κοινότητα Καστρομίλ (βορειοδυτικά) στη Γαλικία, εξαιτίας ενεργού μετώπου. Μόλις την προηγούμενη Κυριακή, στη χώρα είχε τερματιστεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που ίσχυε επί εβδομάδες, εξαιτίας ενός από τα χειρότερα κύματα δασικών πυρκαγιών τις τελευταίες δεκαετίες, που άφησε πίσω τέσσερις νεκρούς και πάνω από 3 εκατ. στρέμματα απανθρακωμένα.

Στην Πορτογαλία, επίσης τον Αύγουστο κάηκαν 2,54 εκατ. στρέμματα, ενώ 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ισραηλινές απειλές και προετοιμασίες για νέα ένταση της σφαγής
Φουντώνουν οι διεργασίες μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης Μπαϊρού
Μπαράζ απεργιών στο Μετρό και στα λεωφορεία του Λονδίνου
Σκληρές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και σε άλλους τομείς εξετάζουν ΗΠΑ και ΕΕ
 Μαζικές συλλήψεις μεταναστών σε εργοστάσιο της «Hyundai»
 Τηλεδιάσκεψη ηγετών με το βλέμμα στους δασμούς των ΗΠΑ
 Νέες πολύμορφες διαδηλώσεις αλληλεγγύης
 Νέα φονική ισραηλινή επιδρομή, παρά την εκεχειρία
 Σαουδαραβικοί όμιλοι στην μπίζνα της ανοικοδόμησης
 Ετοιμο το Ιράν να δεχθεί ελέγχους στο πυρηνικό πρόγραμμα
 Καλώδιο που έσπασε προκάλεσε την πρόσκρουση του τελεφερίκ
 Ο Ισίμπα παραιτήθηκε από την ηγεσία του LDP
 Πολύνεκρες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
 Εκλογές με δημοσκοπικό προβάδισμα των Σοσιαλδημοκρατών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ