ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Νέες πολύμορφες διαδηλώσεις αλληλεγγύης

Συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο οι πολύμορφες διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, με αφορμή τη συμπλήρωση 700 ημερών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν το βράδυ του Σαββάτου στο Λονδίνο, με πικέτες που έγραφαν μεταξύ άλλων: «Αν δε σταματάτε το έγκλημα, τουλάχιστον σταματήστε να το χρηματοδοτείτε». Η «προοδευτική» κυβέρνηση Στάρμερ εξαπέλυσε νέα προσπάθεια εκφοβισμού, προχωρώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις με αξιοποίηση της «αντιτρομοκρατικής» νομοθεσίας και έχοντας θέσει εκτός νόμου οργανώσεις που αναλαμβάνουν διάφορες πρωτοβουλίες στήριξης του παλαιστινιακού λαού.

Τη κραυγή τους για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού ύψωσαν και γιατροί στην Ελβετία, διαμαρτυρόμενοι έξω από το κοινοβούλιο φορώντας στηθοσκόπια και ιατρικές ποδιές «βαμμένες» με κόκκινη μπογιά. Ξεκίνησαν εκ περιτροπής 24ωρη νηστεία, την οποία σχεδιάζουν να συνεχίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συνόδου του Σεπτέμβρη. Καταγγέλλοντας και την ελβετική κυβέρνηση για τη στάση της, οι υγειονομικοί καταδίκασαν επίσης την εγκληματική στοχοποίηση των συναδέλφων τους στη Γάζα.

Συνολικά υπολογίζεται ότι το Σαββατοκύριακο οργανώθηκαν κινητοποιήσεις σε τουλάχιστον 26 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αφρική και Ωκεανία.

    

