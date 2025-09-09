ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σκληρές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και σε άλλους τομείς εξετάζουν ΗΠΑ και ΕΕ

Νέες, πιο σκληρές κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας προετοιμάζουν ΕΕ και ΗΠΑ, με τον Αμερικανό Πρόεδρονα δηλώνει «έτοιμος», ενώ μέχρι τώρα (στο πλαίσιο και των συνολικότερων παζαριών με τη Μόσχα) τηρούσε στάση αναμονής για την εξέλιξη της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η «σκλήρυνση» της στάσης του ευρωατλαντικού στρατοπέδου έρχεται μετά τη Σύνοδο Κορυφής του «Συνασπισμού των Προθύμων» την περασμένη Πέμπτη και την τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, καθώς και στη συγκυρία της πιο σφοδρής αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις το Σάββατο το βράδυ, κατά τις οποίες χτυπήθηκε και η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης.

Την Κυριακή, ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων στη Μόσχα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Ναι, είμαι».

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με την κατάσταση στο σύνολό της» και με «όσα γίνονται εκεί πέρα», επέμεινε ο Τραμπ, ο οποίος έχει προγραμματισμένες συναντήσεις στην Ουάσιγκτον με Ευρωπαίους ηγέτες από χθες και μέχρι σήμερα, για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επανέλαβε δε ότι πρόκειται να μιλήσει «σύντομα» με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλ. Πούτιν.

«Η επίθεση είναι ένδειξη ότι η Ρωσία δεν θέλει να τελειώσει διπλωματικά τον πόλεμο», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Κιθ Κέλογκ.

Και ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε πως «η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία», καλώντας τους Ευρωπαίους να κάνουν το ίδιο.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να βάλει στο στόχαστρο χώρες που αγοράζουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες, ενώ επέβαλε ήδη επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία.

«Αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ μπορέσουν να συμφωνήσουν για περαιτέρω κυρώσεις, για δασμούς σε χώρες που αγοράζουν το ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει. Και αυτό θα οδηγήσει τον Πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Μπέσεντ.

Ο Τραμπ είναι «πολύ δυσαρεστημένος» για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από κράτη - μέλη της ΕΕ, είπε την Πέμπτη ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική συνομιλία των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τραμπ, κατά την οποία φέρεται να κάλεσε την Ευρώπη να σταματήσει πλήρως να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα στο Κίεβο και αλλού, ο Ζελένσκι κάλεσε σε «σθεναρή αντίδραση των ΗΠΑ», ενώ η Ουκρανή πρωθυπουργός Γ. Σβιριντένκο επανέλαβε ότι πρέπει «να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων, κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο».

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μια κατάλληλη αντίδραση», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά από συνομιλία με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν.

«Για πρώτη φορά επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (σ.σ. ο Ρώσος Πρόεδρος) πιστεύει πως μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν σοβαρολογεί όταν μιλάει για ειρήνη», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Κανένα τιμωρητικό μέτρο δεν θα μπορέσει ποτέ να αναγκάσει τη Ρωσία να αλλάξει πορεία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σχολίασε χθες ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ, προσθέτοντας πως η Ευρώπη και η Ουκρανία κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να σύρουν τις ΗΠΑ στη δική τους τροχιά.

Η ΕΕ ετοιμάζει κυρώσεις σε ρωσική Ενέργεια και τράπεζες

Η ΕΕ εξετάζει στο 19ο πακέτο κυρώσεων να περιλαμβάνονται στοχεύσεις στα ρωσικά συστήματα πληρωμών και πιστωτικών καρτών και στα κρυπτονομίσματα, καθώς και περαιτέρω περιορισμοί στο εμπόριο πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο «Bloomberg».

Η ΕΕ «ελπίζει» να συντονίσει ορισμένα από τα μέτρα αυτά με τις ΗΠΑ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Μόσχα υπόκειται ήδη σε αυστηρές κυρώσεις από ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά έχει καταφέρει να παρακάμψει ορισμένες επιπτώσεις, προμηθευόμενη απαγορευμένα είδη από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, ενώ βρίσκει αγοραστές για το πετρέλαιο και το φυσικό της αέριο στην Ινδία και αλλού.

Εκτός από νέους δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου οι ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή κυρώσεων στον κρυφό στόλο πετρελαιοφόρων της Μόσχας και στις ενεργειακές εταιρείες «Rosneft» και «Lukoil», σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ.

Το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ αναμένεται να επεκτείνει τις κυρώσεις στον «σκιώδη» ρωσικό στόλο και στους εμπόρους πετρελαίου σε τρίτες χώρες, και να επιβάλει απαγόρευση επανασφάλισης σε λίστα πλοίων - τάνκερ, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Η ΕΕ εξετάζει ακόμα την αφαίρεση ορισμένων εξαιρέσεων που απολαμβάνουν μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η «Rosneft», καθώς επίσης την απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων και χημικών που χρησιμοποιούνται στη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία. Επιπλέον, εξετάζει περιορισμούς σε ξένες εταιρείες - μεταξύ τους και κινεζικές - που προμηθεύουν τέτοια είδη.

Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει τη χρήση του «εργαλείου κατά της παράκαμψης κυρώσεων» για πρώτη φορά σε σχέση με το Καζακστάν, απαγορεύοντας εισαγωγές συγκεκριμένων μηχανημάτων που - σύμφωνα με τις Βρυξέλλες - εξακολουθούν να διοχετεύονται στη Ρωσία και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή όπλων.

Η Κίνα στέλνει μήνυμα εισάγοντας «απαγορευμένο» ρωσικό LNG

Πριν περίπου δέκα μέρες η Κίνα πραγματοποίησε την πρώτη εισαγωγή ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις εγκαταστάσεις «Arctic LNG 2», που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις, και τώρα φαίνεται να δημιουργεί ένα σύστημα για την τακτική εισαγωγή φορτίων από τις εγκαταστάσεις αυτές της Αρκτικής.

Το πρώτο φορτίο από το «Arctic LNG 2» έφτασε πριν τη συνάντηση του Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο, και θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό συμβολική κίνηση. Συνεχίζοντας να δέχεται παραδόσεις, το Πεκίνο στέλνει ένα ισχυρότερο μήνυμα και απειλεί επίσης να εμπλακεί στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια τρίτη αποστολή καυσίμων από το έργο «Arctic LNG 2» αναμενόταν να φτάσει χθες στην Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το «Bloomberg». Τα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον 4 ακόμα πλοία βρίσκονται καθ' οδόν.

Η Κίνα έχει ορίσει τον τερματικό σταθμό «Beihai» στη νότια Κίνα για την παραλαβή των φορτίων, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το «Bloomberg». Επιλέγοντας ένα μόνο λιμάνι με περιορισμένη διεθνή έκθεση, το Πεκίνο θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύσει τον ευρύτερο τομέα του φυσικού αερίου από αντίποινα. Οι αγορές γίνονται επίσης μέσω μιας ελάχιστα γνωστής εταιρείας, προκειμένου να αποκρύπτεται ο πραγματικός τελικός χρήστης.

Στο μεταξύ οι Κινέζοι εισαγωγείς - μεταξύ τους και η κρατική «Cnooc» - εκτρέπουν τις τακτικές παραδόσεις από το «Beihai» για να αποφύγουν να συνδεθούν με το εμπόριο και να έρθουν σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG στον κόσμο, ανέφεραν οι πηγές.

Ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους

Στη ρωσική επίθεση τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή εξαπολύθηκαν 810 drones και 13 πύραυλοι, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τέτοια επιδρομή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Επλήγησαν διάφορες περιοχές και ανακοινώθηκαν από τις ουκρανικές αρχές συνολικά 7 θάνατοι.

Στο κέντρο του Κιέβου χτυπήθηκε για πρώτη φορά τμήμα του κτιρίου όπου φιλοξενείται η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι έπληξε μόνο «εγκαταστάσεις του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και υποδομές μεταφορών». Στο στόχαστρο μπήκαν εργοστάσια παραγωγής drones και στρατιωτικά αεροδρόμια, καθώς και δύο βιομηχανίες στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος εκτεταμένης επιδρομής drones, με τουλάχιστον 3 νεκρούς και άλλους 18 τραυματίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και σε άλλες δύο 9ώροφες.

Τη νύχτα αναφέρθηκαν επίσης πλήγματα στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Σούμι, με τρεις νεκρούς, στην Οδησσό κ.α.

Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι απογειώθηκαν πολωνικά και άλλα ΝΑΤΟικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της.

Νέο ουκρανικό χτύπημα στον αγωγό πετρελαίου «Ντρούζμπα»

Στην άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι τη νύχτα του Σαββάτου καταστράφηκαν 69 ουκρανικά drones. Οι ουκρανικές επιθέσεις στοχεύουν ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία.

Στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ιλσκι, η οποία κατασβέστηκε «γρήγορα».

Η ρωσική διοίκηση της ουκρανικής περιφέρειας Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας.

Η Ουκρανία στοχοποίησε για άλλη μια φορά τον αγωγό πετρελαίου «Ντρούζμπα» στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσε την Κυριακή ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones, κάνοντας λόγο για «μεγάλη ζημιά στον αγωγό», που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία.

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή συνάντηση μεταξύ του Β. Ζελένσκι και του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρ. Φίτσο, για συζητήσεις μεταξύ άλλων σχετικά με τη ρωσική Ενέργεια που αγοράζει η Σλοβακία. Οι δύο ηγέτες εστίασαν στο ζήτημα των ουκρανικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, αφού η Σλοβακία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου και έχει εξοργιστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις στον αγωγό «Ντρούζμπα».

«Η Ουκρανία θα συνεχίσει να απαντά στις επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με την Μπρατισλάβα για να διασφαλιστούν οι προμήθειες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αρκεί να μην προέρχονται από τη Ρωσία.