ΗΠΑ

Μαζικές συλλήψεις μεταναστών σε εργοστάσιο της «Hyundai»

Ενώ ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία του υπουργείου Αμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Σε μαζική επιχείρηση συλλήψεων ξένων εργατών προχώρησε η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο στο τεράστιο εργοστάσιο της «Hyundai» και της κοινοπραξίας που έχει φτιάξει με την εταιρεία ηλεκτρικών μπαταριών «LG Energy Solutions» στο Ελαμπελ της Τζόρτζια. 475 ξένοι εργαζόμενοι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια (οι τουλάχιστον 250 ήταν Νοτιοκορεάτες).

Λίγους μήνες πριν ο Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Λι Τζάε Μιουνγκ είχε ανακοινώσει επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, ώστε να αποτρέψει αμερικανικές κυρώσεις σε κορεατικά βιομηχανικά προϊόντα.

Ο Πρόεδρος Λι ενέτεινε πυρετωδώς τις προσπάθειες για την απελευθέρωση και επαναπατρισμό όλων των Κορεατών εργαζομένων, στέλνοντας για τον λόγο αυτό χτες στην Τζόρτζια τον υπουργό Εξωτερικών Τσο Χιουν.

Χαρακτηριστική ήταν και ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ στο Truth Social, που έλεγε με νόημα: «Παρακαλώ να τηρείτε τους νόμους της χώρας μας για τη μετανάστευση. Οι επενδύσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και σας ενθαρρύνουμε να φέρνετε νόμιμα το ευφυέστατο προσωπικό σας, με σπουδαίο τεχνικό ταλέντο, για να φτιάχνει προϊόντα παγκόσμιας κλάσης. Αυτό που ζητάμε σε αντάλλαγμα είναι να προσλαμβάνετε και να εκπαιδεύετε Αμερικανούς εργαζόμενους».

Υπουργείο Πολέμου και ιαχές Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις 5/9 Εκτελεστικό Διάταγμα, που θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί και από το Κογκρέσο, με στόχο τη μετονομασία του υπουργείου Αμυνας σε «υπουργείο Πολέμου» όπως ίσχυε έως το 1949, δηλαδή λίγα χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα με την κίνηση αυτή, ο Πρόεδρος Τραμπ συνέχισε τις «πολεμικές» ιαχές εντός συνόρων προειδοποιώντας το (υπό Δημοκρατικό δήμαρχο) Σικάγο πως θα μάθει σύντομα γιατί ονόμασαν το υπουργείο Αμυνας «υπουργείο Πολέμου». Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο ίδιος εμφανίζεται με στρατιωτική αμφίεση σαν τον πρωταγωνιστή της χολιγουντιανής πολεμικής ταινίας «Αποκάλυψη Τώρα», με τη λεζάντα: «Σικαποκάλυψη Τώρα», «Μ' αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί».

Χτες βράδυ, οι απειλές του Τραμπ έναντι της διοίκησης του Σικάγο έγιναν εν μέρει «πράξη», καθώς η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ανακοίνωσε την ανάπτυξη εκατοντάδων υπαλλήλων στο Σικάγο και άλλες πόλεις της πολιτείας Ιλινόις (που κυβερνά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τζ. Ρόμπερτ Πρίτσκερ) στο πλαίσιο της επιχείρησης - «σκούπα» κατά μεταναστών εργαζομένων.