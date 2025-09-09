Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Εκλογές με δημοσκοπικό προβάδισμα των Σοσιαλδημοκρατών

Κοινοβουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν χτες και προχτές στη Νορβηγία, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικού πολέμου και επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού στο «πλούσιο» αυτό σκανδιναβικό κράτος. Είναι ενδεικτικό ότι η προεκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε σε εσωτερικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής, οι ανισότητες, η Υγεία, η Παιδεία και τα δημοσιονομικά.

Μεγάλη είναι επίσης η συζήτηση στη χώρα - που είναι παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου - για τα θέματα της Ενέργειας, του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, όπως επίσης και η διαχείριση του «κρατικού ταμείου ευημερίας» της Νορβηγίας με αποθέματα 2 τρισ. δολαρίων.

Χώρα - μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά όχι της ΕΕ, η Νορβηγία συνορεύει με τη Ρωσία στην Αρκτική και η οικονομία της εξαρτάται πολύ από τις εξαγωγές.

Οι δημοσκοπήσεις έδιναν μικρό προβάδισμα στην «κεντροαριστερή» συμμαχία υπό τον Σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε, αν και συνολικά εννέα κόμματα αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο του 4% για την είσοδό τους στο κοινοβούλιο.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός των Εργατικών με το Κόμμα του Κέντρου, το οποίο επικεντρώνεται σε αγροτικά θέματα, κατέρρευσε στην αρχή του έτους, ωστόσο ο Στέρε παρέμεινε επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας και διόρισε στη θέση του υπουργού Οικονομικών τον πρώην γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

  • Τρεις έφηβες έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη άτομο αγνοείται από πυρκαγιά σε σπίτι στο Χάμαρ, στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η αστυνομία χτες, χωρίς τα αίτια της πυρκαγιάς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά.
    
ΚΟΣΜΟΣ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
