ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Εκλογές με δημοσκοπικό προβάδισμα των Σοσιαλδημοκρατών

Κοινοβουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν χτες και προχτές στη Νορβηγία, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικού πολέμου και επιδείνωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού στο «πλούσιο» αυτό σκανδιναβικό κράτος. Είναι ενδεικτικό ότι η προεκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε σε εσωτερικά ζητήματα, όπως το κόστος ζωής, οι ανισότητες, η Υγεία, η Παιδεία και τα δημοσιονομικά.

Μεγάλη είναι επίσης η συζήτηση στη χώρα - που είναι παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου - για τα θέματα της Ενέργειας, του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, όπως επίσης και η διαχείριση του «κρατικού ταμείου ευημερίας» της Νορβηγίας με αποθέματα 2 τρισ. δολαρίων.

Χώρα - μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά όχι της ΕΕ, η Νορβηγία συνορεύει με τη Ρωσία στην Αρκτική και η οικονομία της εξαρτάται πολύ από τις εξαγωγές.

Οι δημοσκοπήσεις έδιναν μικρό προβάδισμα στην «κεντροαριστερή» συμμαχία υπό τον Σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε, αν και συνολικά εννέα κόμματα αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο του 4% για την είσοδό τους στο κοινοβούλιο.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός των Εργατικών με το Κόμμα του Κέντρου, το οποίο επικεντρώνεται σε αγροτικά θέματα, κατέρρευσε στην αρχή του έτους, ωστόσο ο Στέρε παρέμεινε επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας και διόρισε στη θέση του υπουργού Οικονομικών τον πρώην γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.