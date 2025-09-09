BRICS

Τηλεδιάσκεψη ηγετών με το βλέμμα στους δασμούς των ΗΠΑ

Σε τηλεδιάσκεψη μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης της προεδρεύουσας Βραζιλίας προχώρησαν οι ηγέτες των BRICS, λίγα 24ωρα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού για τη Συνεργασία της Σαγκάης (SCO), που κατά γενική ομολογία αποτέλεσε σημείο καμπής στον συντονισμό του υπό διαμόρφωση ευρασιατικού άξονα.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε «για να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα σε όλες τις χώρες που επηρεαζόμαστε» από τους δασμούς των ΗΠΑ, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Βραζιλίας. Ο δε Πρόεδρος της χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στην παρέμβασή του μεταξύ άλλων καταδίκασε την εντεινόμενη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική, υποστηρίζοντας ότι «η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων της ισχυρότερης χώρας του κόσμου στη θάλασσα της Καραϊβικής είναι ένας παράγοντας έντασης, ασύμβατος με τη φιλειρηνική στάση της περιοχής αυτής».

Από τη μεριά του ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι «πρέπει να υποστηρίξουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του και να αντισταθούμε σε όλες τις μορφές προστατευτισμού». Πρόσθεσε δε ότι «ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσεται η διεθνής κατάσταση, πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στην προώθηση της οικοδόμησης μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας, μοιράζοντας ευκαιρίες και επιτυγχάνοντας αποτελέσματα με τα οποία κερδίζουν όλοι, μέσω του ανοίγματος».

Μετά τη Σύνοδο που έγινε τον περασμένο Οκτώβρη στη Ρωσία, πλέον στους BRICS συμμετέχουν εννιά μέλη (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), ενώ πρόσκληση πλήρους μέλους έχει λάβει και η Σαουδική Αραβία.