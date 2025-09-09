Τρίτη 9 Σεπτέμβρη 2025
ΝΕΠΑΛ
Πολύνεκρες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αιτήματα κατά της διαφθοράς συνεχίστηκαν και χτες στο Κατμαντού και σε άλλες πόλεις του Νεπάλ, στη διάρκεια των οποίων σημειώθηκε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 19 ατόμων.

Σύμφωνα με δίκτυα όπως το BBC και το «Al Jazeera», η αστυνομία χρησιμοποίησε χτες κανόνια νερού, πλαστικές σφαίρες, γκλομπς κ.λπ. για να εμποδίσει διαδηλωτές να μπουν στο κτίριο της Βουλής.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση μεταξύ άλλων για νομοθεσία που καταγγέλλουν ότι θέτει εμπόδια στη λειτουργία μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, YouTube και «X».

Από τη μεριά της η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι επιδιώκει τη δημιουργία ενός «περιβάλλοντος για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης», και ότι η λειτουργία των δικτύων θα αποκατασταθεί όταν εκπληρωθούν οι προβλεπόμενοι όροι. Ασιατικά ΜΜΕ μετέδιδαν ότι χτες παραιτήθηκε τελικά ο υπουργός Εσωτερικών, Ραμές Λεχάκ, ενώ η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζήτησε πλήρη έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου των διαδηλωτών.

    

