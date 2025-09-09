ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέα φονική ισραηλινή επιδρομή, παρά την εκεχειρία

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη με τη Χεζμπολάχ και να δολοφονεί Λιβανέζους, έχοντας τις πλάτες των ΗΠΑ και άλλων ισχυρών Ευρωατλαντικών συμμάχων, ενώ απαιτεί τον αφοπλισμό όλων των ένοπλων οργανώσεων στη γειτονική χώρα, δήθεν για λόγους «ασφαλείας».

Χτες οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της κοιλάδας Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου (ορεινές περιοχές σε Μπααλμπέκ και Ερμέλ), με πρόσχημα τη στοχοποίηση «υποδομών της Χεζμπολάχ».

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ κατέγραψε χτες τουλάχιστον 7 ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή Ερμέλ, σε απόσταση 100 χλμ. από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ωρες μετά έγινε γνωστό ότι οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τόσων.

Επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο «Ραμόν»

Με αντίποινα προειδοποιούν την κυβέρνηση των Υεμενιτών Χούθι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μετά τη νέα επίθεση με μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος που κατηύθυναν οι πρώτοι στο αεροδρόμιο «Ραμόν», βόρεια του Εϊλάτ, και η οποία έπληξε τον τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν ελαφρά.

Στη συνέχεια ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά την πτώση του drone, το οποίο είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και κατέπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου. Οι Χούθι πάντως επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το ισραηλινό αεροδρόμιο «Ραμόν» χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρέε, είπε ότι εκτοξεύτηκαν συνολικά οκτώ drones και προειδοποίησε πως «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν».

Οι νέες επιθέσεις των Χούθι θεωρούνται συνέχεια των αντιποίνων για την πολύνεκρη ισραηλινή επίθεση στις 28 Αυγούστου, η οποία προκάλεσε τον θάνατο του πρωθυπουργού της κυβέρνησής τους και άλλων 12 υψηλόβαθμων αξιωματούχων και υπουργών.