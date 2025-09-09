ΓΑΛΛΙΑ

Φουντώνουν οι διεργασίες μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης Μπαϊρού

Δρόμο για νέα ένταση των ενδοαστικών παζαριών που φουντώνουν εδώ και καιρό στηάνοιξε και τυπικά χτες ηαπό τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 573 βουλευτές, εκ των οποίων οι 364 ψήφισαν κατά της κυβέρνησης, 194 ψήφισαν υπέρ και 15 απείχαν.

Με φόντο τα «ζόρια» της γαλλικής καπιταλιστικής οικονομίας και την υποχώρηση της γεωπολιτικής ισχύος της Γαλλίας στον διεθνή ιμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, η κυβέρνηση του Φρ. Μπαϊρού έγινε η τρίτη κατά σειρά που «πέφτει» μέσα σε έναν χρόνο.

Ενδεικτικό των διεργασιών ήταν το σκεπτικό με το οποίο κόμματα καταψήφισαν ή στήριξαν την πρόταση εμπιστοσύνης, αλλά και διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό ορισμένων δυνάμεων.

Π.χ. στους κεντροδεξιούς Ρεπουμπλικάνους (LR) η πλειοψηφία υπερψήφισε την πρόταση εμπιστοσύνης, αλλά ορισμένοι βουλευτές καταψήφισαν και άλλοι απείχαν. Ο εκπρόσωπός τους, Λ. Βοκιέ, ζήτησε «συμβιβασμό» με «ανθρώπους που δεν μοιράζονται απαραίτητα τις ίδιες απόψεις, αλλά πρέπει να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι για να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα», επικρίνοντας πάντως την «Ανυπότακτη Γαλλία» για «στρατηγική του χάους».

Το δε μικρό κόμμα Liot, με την πλειοψηφία των βουλευτών του να καταψηφίζει την κυβέρνηση, δήλωσε παρ' όλα αυτά ότι συμμερίζεται «την ανάγκη να δράσουμε μπροστά στην επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών μας».

Ο εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών (PS), Μπ. Βαλό, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα του κόμματος να ηγηθεί των διεργασιών των επόμενων ημερών, εκφράζοντας «λύπη που δεν μπορούμε να σας εμπιστευτούμε» και αναλαμβάνοντας «την ευθύνη να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε έτοιμοι, μαζί με την Αριστερά και τους Οικολόγους, να κυβερνήσουμε».

Η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» καταψήφισε την πρόταση, με την ηγέτιδά της Μ. Λεπέν να αποκρύπτει τον ταξικό χαρακτήρα της εφαρμοζόμενης πολιτικής και να κατηγορεί για «σπάταλη διαχείριση» όλες τις «κυβερνήσεις δεξιάς και αριστεράς», ζητώντας ξανά προκήρυξη εκλογών, αναζητώντας «θεσμικό μοχλό για να αρθεί το αδιέξοδο και να λειτουργήσει η δημοκρατία».

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του οπορτουνιστικού μορφώματος της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ματίλντ Πανό, ζήτησε ξανά την παραίτηση του Γάλλου Προέδρου, ενώ η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Οικολόγων, Σιριέλ Σατελέν, δήλωσε ότι «για να αρθεί το αδιέξοδο, ο Πρόεδρος (Μακρόν) δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί τη συγκατοίκηση και να διορίσει πρωθυπουργό από τις τάξεις του Νέου Λαϊκού Μετώπου».

Από τη μεριά των δυνάμεων της συγκυβέρνησης, ο Γκαμπριέλ Ατάλ από το «Μαζί» του Μακρόν είπε ότι «η πολιτική αρρωσταίνει από την αδιαλλαξία, από την πεισματική άρνηση να δούμε ότι (...) απαιτείται διάλογος μεταξύ μας (...) Ο κόσμος προχωράει και η Γαλλία δεν μπορεί να μείνει πίσω», προσθέτοντας ότι «αν δεν συμφωνήσουμε για τους επόμενους 18 μήνες σε μια ελάχιστη βάση για τον προϋπολογισμό και σε πολύ σαφή μέτρα, μπορεί να είναι πολύ αργά».

Το MoDem (απ' το οποίο προέρχεται και ο Μπαϊρού) διαμήνυσε ότι «η δίνη του χρέους καθιστά τη δημοκρατία μας ανίκανη και απειλεί την κυριαρχία μας», ενώ οι Horizons ζήτησαν «να παράσχουμε στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους».

Σήμερα ο Μπαϊρού θα υποβάλει την παραίτησή του στον Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν, του οποίου το Γραφείο ανακοίνωσε πως τις επόμενες μέρες θα διορίσει νέο πρωθυπουργό.