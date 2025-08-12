ΣΥΡΙΑ - ΟΗΕ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΗΠΑ

Τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Νότια Συρία ζητά ο ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε το Σαββατοκύριακο με ανακοίνωσή του την πρόσφατη κλιμάκωση των βίαιων συγκρούσεων Δρούζων, Βεδουίνων και τζιχαντιστών των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας τον περασμένο μήνα στη νότια συριακή επαρχία Σουέιντα καλώντας όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία «κατάπαυσης πυρός» και να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό.

Στην ίδια ανακοίνωση καταδικάζει τη βία κατά αμάχων στη Συρία, που έχει προκαλέσει τον θάνατο πολλών εκατοντάδων ανθρώπων και τον βίαιο εκτοπισμό περίπου 192.000 ανθρώπων, και τονίζει τη σημασία προστασίας του ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού, των Μέσων Μεταφοράς, των νοσοκομείων και κλινικών.

Ζητά, επίσης, την ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση οργανώσεων του ΟΗΕ και διεθνών ΜΚΟ αρωγής, απαιτώντας «την ανθρώπινη μεταχείριση όλων των ανθρώπων», περιλαμβανομένων όσων παραδόθηκαν ή είναι τραυματισμένοι, κρατούμενοι ή έχουν καταθέσει τα όπλα τους. Επαναλαμβάνει την έκκληση προς τις συριακές αρχές να προστατεύσουν όλους τους Σύρους πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής.

Χαιρετίζει την καταδίκη της βίας από τις προσωρινές αρχές της Συρίας, καλεί σε διαφανείς και αμερόληπτες έρευνες, να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία και να οδηγήσουν όλους τους δράστες της βίας στη δικαιοσύνη.

Τέλος, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, καλώντας όλα τα κράτη να σεβαστούν τα δικαιώματα και την κυριαρχία της.

Η τριμερής Σύνοδος Ιορδανίας - ΗΠΑ - Συρίας

Σήμερα, Τρίτη, η κυβέρνηση Ιορδανού βασιλιά Αμπντάλα Β' θα φιλοξενήσει στο Αμάν Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και διπλωματικών αξιωματούχων Ιορδανίας, Συρίας και ΗΠΑ με στόχο τη συζήτηση «τρόπων υποστήριξης και ανοικοδόμησης της Συρίας».

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Σύρος τζιχαντιστής υπουργός Εξωτερικών, Ασαντ Χάσαν αλ Σιμπάνι, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τόμας Μπαράκ, και ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, Αϊμαν Σαφάντι.