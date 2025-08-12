ΤΟΥΡΚΙΑ

Μια νεκρή και 29 τραυματίες από σεισμό 6,1 Ρίχτερ

Αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των σεισμών είναι από την Κυριακή οι κάτοικοι της Βορειοδυτικής Τουρκίας, μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Μπαλίκεσιρ προκαλώντας τον θάνατο μίας 81χρονης, τον τραυματισμό 29 άλλων ατόμων και καταρρεύσεις μερικών δεκάδων κτιρίων.

Μόνο σε χωριά γύρω από την περιοχή Ζέντερ, αναφέρθηκαν οι καταρρεύσεις 16 κτιρίων, τεσσάρων κατοικιών και 12 εγκαταλειμμένων κτιρίων.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19.53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη. Εκτοτε σημειώθηκαν δεκάδες μετασεισμοί, με τους μεγαλύτερους έντασης 4,6 Ρίχτερ.

Τον περασμένο Ιούνιο σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Νοτιοδυτική Τουρκία προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 69 άλλων.

Και πυρκαγιές στο Τσανάκαλε

Εκατοντάδες πυροσβέστες στη βορειοδυτική επαρχία Τσανάκαλε έδιναν και χτες μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να σβήσουν ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο. Οι φωτιές ενισχύονταν κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, αναγκάζοντας πολλές εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους.

Το αεροδρόμιο της πόλης, το Στενό των Δαρδανελίων, καθώς και ένα μέρος του αυτοκινητόδρομου έκλεισαν λόγω των πυρκαγιών, ενώ πλάνα από την τοπική τηλεόραση έδειχναν τεράστια σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από τους λόφους.