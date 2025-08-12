ΙΡΑΝ - ΙΡΑΚ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Επαφές Λαριτζανί σε Βαγδάτη και Βηρυτό

Επίσημες επισκέψεις σε Ιράκ και Λίβανο στο φόντο των πιέσεων που ασκούν ΗΠΑ και Ισραήλ σε βάρος σιιτικών ένοπλων οργανώσεων και πολιτοφυλακών ξεκινά αυτήν τη βδομάδα ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί.

Χτες, Δευτέρα, ο Λαριτζανί αναχώρησε για τη Βαγδάτη όπου θα συναντηθεί με Ιρακινούς αξιωματούχους και θα υπογράψει διμερή συμφωνία ασφαλείας.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο, η κυβέρνηση του οποίου ενδίδει στις πιέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για αποστρατιωτικοποίηση και αφοπλισμό της Χεζμπολάχ περιμένοντας ως το τέλος του μήνα σχετική πρόταση των λιβανέζικων ενόπλων δυνάμεων.

Πριν αναχωρήσει για τα ταξίδια του σε Βαγδάτη και Βηρυτό ο 68χρονος Αλί Λαριτζανί, που διορίστηκε στο πόστο του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Αμυνας πριν λίγες μέρες, εξήρε τη συνεργασία Τεχεράνης - Βηρυτού λέγοντας πως είναι «μακρά και βαθιά». Πρόσθεσε πως σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, οι θέσεις του Ιράν είναι «σαφείς» προσθέτοντας: «Η εθνική ενότητα του Λιβάνου είναι σημαντική και πρέπει να εξασφαλιστεί υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Η ανεξαρτησία του Λιβάνου είναι σημαντική για εμάς και θα συμβάλουμε σε αυτήν».

Το Σάββατο ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί (ανώτερος σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ) εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να εγκρίνει σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ ως το τέλος του 2025 λέγοντας πως πρόκειται για σχέδιο «ικανοποίησης της βούλησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ».