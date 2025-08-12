ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Καθημερινή εξολόθρευση του βασανισμένου Παλαιστινιακού λαού από τους Ισραηλινούς φονιάδες

Το στόχαστρο βρέθηκαν και 5 εργαζόμενοι του Τύπου, που δεν πήγαιναν με τη γραμμή της ισραηλινής προπαγάνδας

Κάθε ώρα, κάθε μέρα συνεχίζεται η δολοφονική δράση του ισραηλινού στρατού, με δεκάδες αμάχους να σκοτώνονται καθημερινά είτε στους καταυλισμούς, είτε στα κέντρα διανομής τροφίμων της αμερικανικής GHF που λειτουργούν ως παγίδες θανάτου. Ολα αυτά με τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, των αστικών κυβερνήσεων παρά τα ...ψελλίσματα και τις διαφοροποιήσεις, όταν γίνεται εξόφθαλμη η θηριωδία κατά 2 εκατομμυρίων βασανισμένων στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, την Λωρίδα της Γάζας.

Μέσα στο τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε ο θάνατος 68 ανθρώπων (οι 39 ενώ αναζητούσαν τρόφιμα) και ο τραυματισμός 326 άλλων.

Επίσης, χτες, ανακοινώθηκε ο θάνατος άλλων πέντε ανθρώπων από πείνα. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του λιμού στη Γάζα από την αρχή του πολέμου ανήλθε χτες σε 222, εκ των οποίων τα 101 είναι βρέφη και παιδιά.

Ο συνολικός καταγεγραμμένος αριθμός των θυμάτων από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα έκανε λόγο για 61.499 νεκρούς και πάνω από 153.575 τραυματίες, χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν οι χιλιάδες αγνοούμενοι πολλοί από αυτούς θαμμένοι στα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα επιχειρείται να επιβληθεί και σιγή πληροφόρησης. Εκεί αποσκοπούσε η ωμή δολοφονία πέντε δημοσιογράφων και οπερατέρ του τηλεοπτικού δικτύου «Al Jazeera» το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου. Ηταν μια ξεκάθαρη επίδειξη ότι το Ισραήλ θα εξαλείφει όποιον δεν είναι με τη γραμμή του, όποιον μιλάει για τα εγκλήματα που διαπράττει επί 22 μήνες στη Λωρίδα της Γάζας, και τώρα προετοιμάζει το επόμενο βήμα κλιμάκωσης του πολέμου, εξόντωσης των Παλαιστινίων και πλήρους κατοχής της πόλης της Γάζας και στη συνέχεια όλων των εδαφών.

Τα ισραηλινά πυρά εξολόθρευσαν τους δημοσιογράφουςκαιτους οπερατέρκαι τον βοηθό τους,Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η δολοφονία ακόμη ενός δημοσιογράφου, του

Οι πέντε δημοσιογράφοι και οπερατέρ του «Al Jazeera» βρίσκονταν μέσα στη σκηνή που είχαν στήσει εργαζόμενοι του καναλιού κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας. Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν αρκετά σοβαρά άλλα τρία άτομα.

Η ωμή εν ψυχρώ δολοφονία των εργαζομένων του «Al Jazeera» σημειώνεται περίπου ένα 48ωρο από την απόφαση της κυβέρνησης του αρχιδολοφόνου Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για κλιμάκωση της επίθεσης στην πόλη της Γάζας, σε κεντρικούς καταυλισμούς εκτοπισμένων (μεταξύ των οποίων και ο παράκτιος στο Al Mawasi).

Το πρόσχημα που επικαλέστηκε ο ισραηλινός στρατός ήταν ο ισχυρισμός πως ειδικά ο επιφανής δημοσιογράφος του καταριανού δικτύου Ανας αλ Σαρίφ ήταν «επικεφαλής» πυρήνα της Χαμάς που τάχα είχε συμμετάσχει σε επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

Ο ισχυρισμός δεν έπεισε κανέναν εκτός Ισραήλ καθώς προκλήθηκαν διεθνείς αντιδράσεις, όχι μόνο σε δημοσιογραφικές οργανώσεις, που σημείωσαν πως ο στρατός του Ισραήλ έχει δολοφονήσει από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τουλάχιστον 238 εργαζόμενους στον Τύπο. Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν και ξένοι ηγέτες, όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ που εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, αλλά και ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζαζίμ αλ Θάνι που κατήγγειλε τις σκόπιμες δολοφονίες των δημοσιογράφων ως «εγκλήματα πέραν κάθε φαντασίας, ενόψει της ανικανότητας της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών θεσμών να σταματήσει αυτή την τραγωδία».

Νέες παλαιστινιακές αντιδράσεις





Το ίδιο 24ωρο ηεπανήλθε στην απόφαση του Ισραήλ για κλιμάκωση του πολέμου στην πόλη της Γάζας, ενώ ελέγχει ήδη πάνω από το 75% όλης της Λωρίδας.

Τόνισε πως το ισραηλινό σχέδιο νέας κλιμάκωσης επιχειρήσεων «απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα», επισημαίνοντας πως το ίδιο εξυπηρετούν και άλλες πολιτικές του Ισραήλ, όπως είναι η «ιουδαιοποίηση» της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, στην οποία συνεχώς επεκτείνονται οι εβραϊκοί εποικισμοί και οι επιθέσεις εποίκων και στρατού σε Παλαιστίνιους με στόχο τον βίαιο ξεριζωμό τους.

Ο Ναμπίλ Αμπου Ρουντέινα, εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, κατήγγειλε την «απόρριψη από το Ισραήλ των διεθνών επικρίσεων και των προειδοποιήσεων από τις παγκόσμιες δυνάμεις σε σχέση με την κλιμάκωση του πολέμου κατά του παλαιστινιακού λαού». Υπενθύμισε επίσης πως η Λωρίδα της Γάζας είναι «αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως η Ιερουσαλήμ και η Δυτική Οχθη» και πως δίχως αυτήν «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος».

Κάλεσε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο «να αναγκάσει επειγόντως» το Ισραήλ να τερματίσει τις επιθέσεις του και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εμποδίσουν το Ισραήλ να επεκτείνει τον πόλεμο σταματώντας και την τρομοκρατία των εποίκων στη Δυτική Οχθη.

Παράλληλα η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι προσπαθεί με «ψέματα να δικαιολογήσει» την κλιμάκωση του πολέμου, προσπαθώντας «να παραπλανήσει τον κόσμο». «Ο Νετανιάχου είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει την αλήθεια και αντ' αυτού προσπαθεί να την διαστρεβλώσει και να την αποκρύψει» είπε ο σύμβουλος του ΠΓ της Χαμάς για τα Μέσα Ενημέρωσης, Ταχίρ αλ Νούνου.

Ο Νετανιάχου επιμένει σε κλιμάκωση του πολέμου

Την Κυριακή σε συνέντευξή Τύπου στην Ιερουσαλήμ ο Μπ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε των σχεδίων της κυβέρνησής του για κλιμάκωση του πολέμου στην πόλη της Γάζας, ισχυριζόμενος πως δεν έχει άλλη επιλογή από το να «τελειώσει τη δουλειά».

Ακολούθησε η τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ, κατά την οποία (σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου) «συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς». Επίσης με γελοίο τρόπο επιχείρησε να υποβαθμίσει τη λιμοκτονία που κλιμακώνει ο στρατός του στη Γάζα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο υπουργείο Αμυνας επιβεβαίωσαν πως δόθηκε εντολή για επιστράτευση περίπου 430.000 εφέδρων έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 προκειμένου να συνδράμουν στα σχέδια κλιμάκωσης των επιθέσεων στην πόλη της Γάζας.

Το Σαββατοκύριακο, πάντως, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες διαδήλωσαν απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης για κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα απαιτώντας τον τερματισμό του. Στο Τελ Αβίβ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ειδήσεων (AFP) που κάλυπταν τις διαδηλώσεις εκτίμησαν τον αριθμό των διαδηλωτών το Σάββατο σε δεκάδες χιλιάδες, ενώ το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων ανέφερε περίπου 100.000 συμμετέχοντες.

Χτες, το Φόρουμ Οικογενειών και Συγγενών Ομήρων πρότεινε σε σωματεία και εργατικές ενώσεις να συμμετάσχουν σε γενική απεργία την Κυριακή, (που είναι εργάσιμη μέρα στο Ισραήλ) 17 Αυγούστου. Ωστόσο, την απόφαση δεν υιοθέτησε η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων στο Ισραήλ, Histadrut, με τον πρόεδρό της, Αρνόν Μπαρ Νταβίντ να ισχυρίζεται πως μία 24ωρη δεν αρκεί για να τερματίσει τον πόλεμο και πως ως εκ τούτου είναι μάταια. Παρ' όλα αυτά (και σε μία προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις) κάλεσε τους εργοδότες να διευκολύνουν τους εργαζόμενους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην 24ωρη με αίτημα τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων.

Παρ' όλα αυτά η Ενωση Δικηγόρων στο Ισραήλ ανακοίνωσε χτες τη συμμετοχή της στην απεργία της 17ης Αυγούστου.

Σε αυτό το κλίμα πόλωσης στο Ισραήλ, αίσθηση προκάλεσε χτες η αναγραφή της φράσης στο Τείχος Των Δακρύων: «Γίνεται ολοκαύτωμα στη Γάζα». Το γκράφιτι ήταν γραμμένο στα εβραϊκά με σπρέι στο νότιο τμήμα του Τείχους, σε μια πιο απομονωμένη περιοχή όπου Εβραίοι πιστοί προσεύχονται ανεξαρτήτως φύλου, σε αντίθεση με το κύριο τμήμα του Τείχους. Το ίδιο σύνθημα βρέθηκε νωρίτερα στην πρόσοψη της Μεγάλης Συναγωγής της Ιερουσαλήμ, με μια προσθήκη στα εβραϊκά που γράφει «όλα όσα δημοσιεύετε είναι ψέμα».

Διαδηλώσεις επίσης ενάντια στη γενοκτονία Ισραηλινών στη Γάζα έγιναν σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

Ο πόλεμος στη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Προχτές, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά από αιτήματα πέντε μόνιμων και μη μόνιμων ευρωπαϊκών χωρών (Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβενία) εξαιτίας των σχεδίων του Ισραήλ για κλιμάκωση του πολέμου.

Το Συμβούλιο ενημέρωσαν για την κατάσταση στη Γάζα ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική Μίροσλαβ Γέντζια και ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) στη Γενεύη και διευθυντής του Τμήματος Συντονισμού Ράμες Ραγιάσινγκαμ.

Ο Γέντζια προειδοποίησε για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα, αναφέροντας ότι το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο για την «καταπολέμηση» και αφοπλισμό της Χαμάς και τον πλήρη έλεγχο της πόλης Γάζας. Προέβλεψε ότι το σχέδιο θα προκαλέσει ακόμη περισσότερους εκτοπισμούς και ανθρωπιστική καταστροφή και ζήτησε την εφαρμογή ενός πλαισίου δύο κρατών με τη δημιουργία νόμιμης παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα ενώνει τη Γάζα και τη Δυτική Οχθη.

Ο Ραγιάσινγκαμ παρουσίασε τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισημαίνοντας ότι πάνω από 61.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Χαρακτήρισε την εκεί κατάσταση «αβίωτη» απευθύνοντας έκκληση για άμεση απελευθέρωση των ομήρων, των Παλαιστινίων κρατουμένων και την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Ελληνας επιτετραμμένος στον ΟΗΕ Γιάννης Σταματέκος μιλώντας στη συνεδρίαση είπε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλα ευρωπαϊκά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδικάζουν «οποιαδήποτε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας». Υπενθύμισε επίσης ότι «οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης θα ήταν αντίθετη με το διεθνές δίκαιο». Βέβαια αυτά λέγονται από μια κυβέρνηση που έχει πολύμορφη συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο και πρωτοστάτησε στο ξέπλυμά του με το δήθεν «δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

Η αναπληρωτής πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ντόροθι Σι παρείχε για πολλοστή φορά πλήρη κάλυψη στο Ισραήλ, αποδίδοντας την απόφασή του να κλιμακώσει τον πόλεμο αφενός στην «αδιαλλαξία της Χαμάς», αφετέρου στη διεθνή συνδιάσκεψη για το Παλαιστινιακό που έκαναν πριν μερικές βδομάδες Γαλλία και Σαουδική Αραβία στην έδρα του ΟΗΕ στη Ν. Υόρκη για εξεύρεση λύσης στη βάση των δύο κρατών. Οπως είπε, «η κακώς σχεδιασμένη και θεατρική διάσκεψη για τη λύση δύο κρατών» οδήγησε στην αποτυχία του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στη Γάζα...

Στο φόντο των συνεχιζόμενων διεθνών (υποκριτικών και μη) επικρίσεων κατά της απόφασης του Ισραήλ για κλιμάκωση του πολέμου συμμετείχε χτες και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν που χαρακτήρισε «καταστροφικό» το σχέδιο του ισραηλινού στρατού.

Νωρίτερα κυκλοφόρησε κοινή ανακοίνωση των ΗΠΕΞ Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας και Ισπανίας που καταδίκασαν «σθεναρά» τα σχέδια του Ισραήλ για κλιμάκωση του πολέμου και της κατοχής στη Γάζα προειδοποιώντας ότι το σχέδιο αυτό θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και θα διακυβεύσει και άλλο τις ζωές Ισραηλινών ομήρων.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «La Stampa», o Ιταλός υπουργός Αμυνας Γκουίντο Κροζέτο αναφέρθηκε χτες στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή τονίζοντας: «Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχασε την ανθρωπιά και τη λογική της. Πρέπει να διαχωρίζουμε, πάντα, τις κυβερνήσεις από τα κράτη, τους λαούς και τις θρησκείες τους. Αυτό ισχύει για τον Νετανιάχου, όπως και για τον Πούτιν, οι μέθοδοι των οποίων - πλέον - μοιάζουν επικίνδυνες».

Οι εξελίξεις στη Γάζα απασχόλησαν την κυριακάτικη συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν των ΥΠΕΞ Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι και Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Οι δυο τους σχολίασαν πως αποδοκιμάζουν τα σχέδια κλιμάκωσης του πολέμου από το Ισραήλ και ανακοίνωσαν πως σχεδιάζουν να συγκαλέσουν έκτακτη σύνοδο των ομολόγων τους στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Ο Χ. Φιντάν μάλιστα κατηγόρησε το Ισραήλ πως έχει μακρόπνοα σχέδια κλιμάκωσης των επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή σε βάρος της ασφάλειας και της σταθερότητας άλλων χωρών τονίζοντας: «Η κυβέρνηση του Νετανιάχου έκανε ένα νέο βήμα και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταλάβει πλήρως τη Γάζα. Απορρίπτουμε αυτό το σχέδιο κατηγορηματικά. Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί ένα νέο στάδιο της επεκτατικής και γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ».

Στο Βερολίνο ο Τόρστεν Φράι, επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Καγκελάριου Φρ. Μερτς, δήλωσε μετά τις αντιδράσεις για την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει ορισμένες εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ πως οι βασικές αρχές της γερμανικής πολιτικής έναντι του κράτους - δολοφόνου «παραμένουν αμετάβλητες» και πως «η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την ύπαρξη και την ασφάλειά του».

Επίσης, χτες οι κυβερνήσεις Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό Κράτος τον Σεπτέμβριο κοντά στην 80ή Σύνοδο Κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.