ΑΡΜΕΝΙΑ - ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Υπέγραψαν στον Λευκό Οίκο συμφωνία «ειρήνης»

Σε μια συμφωνία «ειρήνης» που «ανακατεύει την τράπουλα» στη στρατηγική περιοχή του Νότιου Καυκάσου, όπου διασταυρώνονται αντικρουόμενα ιμπεριαλιστικά σχέδια, κατέληξαν την Παρασκευή Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, παρακάμπτοντας τη Ρωσία που έχει παραδοσιακή επιρροή στην περιοχή.

Η συμφωνία έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ΗΠΑ και Ρωσία βρίσκονται σε ευρύτερα παζάρια γύρω από την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία και άλλες περιοχές του κόσμου.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν δεσμεύτηκαν στην Ουάσιγκτον να «σταματήσουν οριστικά», σύμφωνα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις εχθροπραξίες για τον έλεγχο εδαφών και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και Ενέργειας. Ωστόσο το κατά πόσο αυτή η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική ή όχι δεν είναι σαφές.

«Θα έχετε μια πάρα πολύ καλή σχέση», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και στον Αρμένιο πρωθυπουργό, Νικόλ Πασινιάν. «Εάν δεν συμβαίνει αυτό, καλέστε με και θα το κανονίσω», πρόσθεσε.

Οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν στη συνέχεια κοινή δήλωση η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει: Γερεβάν και Μπακού θα απέχουν από τη χρήση βίας. Δεν θα αναπτυχθούν δυνάμεις τρίτων μερών στα σύνορα μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας. Σχετικά με την οριοθέτηση των μεταξύ τους συνόρων θα ακολουθήσει ξεχωριστή συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία διαδρόμου που θα περνά από την Αρμενία και θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα Ναχιτσεβάν, στα δυτικά. Ο διάδρομος θα ονομαστεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία» ή TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Οι ΗΠΑ θα έχουν εκεί αναπτυξιακά δικαιώματα, κάτι που θα τους επιτρέψει να προωθούν τα συμφέροντά τους σε μια ιδιαιτέρως στρατηγική περιοχή, πλούσια σε υδρογονάνθρακες. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι η Αρμενία δεν θα βγει ζημιωμένη από τις διαπραγματεύσεις, διότι θα εξασφαλίσει στενή σύμπραξη με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την άρση των περιορισμών στην αμυντική συνεργασία Αζερμπαϊτζάν - ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη υπόθεση».

Μπηχτές από τη Ρωσία, αντιδράσεις από το Ιράν

Η Τουρκία χαιρέτισε την «πρόοδο» μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, όπως και η Γαλλία.

Η Ρωσία, που είχε συνάψει τριμερείς συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν και μεσολαβούσε στις «ειρηνευτικές συνομιλίες», χαιρέτισε επιφυλακτικά εκτοξεύοντας «μπηχτές» για τις ΗΠΑ, που δεν συνορεύει με την περιοχή.

«Η εμπλοκή μη περιφερειακών παραγόντων πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του ειρηνευτικού προγράμματος και να μη δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες», προειδοποίησε το ρωσικό υπουργείο, προσθέτοντας ότι ελπίζει να αποφευχθεί η «ατυχής εμπειρία» της επίλυσης συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή υπό την ηγεσία της Δύσης.

Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ σχολίασε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός Διαδρόμου στον Καύκασο, ο οποίος θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν, καθώς «θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Νότιου Καυκάσου και το Ιράν τόνισε ότι με ή χωρίς τη Ρωσία, θα λάβει μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια του Νότιου Καυκάσου», δήλωσε.

Το Ιράν αντιτίθεται εδώ και καιρό στον διάδρομο αυτό, καθώς θα το αποκόψει από τον Καύκασο και θα φέρει μια ξένη παρουσία στα σύνορά του.

Χθες, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πασινιάν, προειδοποιώντας «για ενδεχόμενες ενέργειες της αμερικανικής πλευράς, η οποία θα μπορούσε να επιδιώξει ηγεμονικούς στόχους στην περιοχή του Καυκάσου με το πρόσχημα των οικονομικών επενδύσεων και της εγγύησης της ειρήνης».

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρμένιο πρωθυπουργό είχε και ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο μεταξύ μιλώντας για «ιστορική ημέρα», ο Αλίεφ πρότεινε να αποστείλει, από κοινού με τον Πασινιάν, μια επιστολή που να στηρίζει την υποψηφιότητα του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης.

Το Ισραήλ, το Πακιστάν και η Καμπότζη ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι προτείνουν τον Τραμπ για τις διάφορες ...μεσολαβητικές του προσπάθειες.