Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χτες το απόγευμα στη χαλυβουργία U.S. Steel στο Κλέρτον της Πενσιλβάνιας, προκαλώντας σύμφωνα με τις πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό αρκετών άλλων εργαζομένων, ενώ αργότερα το βράδυ της Δευτέρας αναφέρθηκε πως αγνοείται η τύχη δύο ατόμων.

Είναι χαρακτηριστικό πως περίπου δύο ώρες από την εκδήλωση της έκρηξης, οι τοπικές αρχές δεν ήταν άμεσα σε θέση να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων που τραυματίστηκαν από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Κάλεσαν, ωστόσο, τους περιοίκους παρακείμενων περιοχών να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να αποφεύγουν μη απαραίτητες μετακινήσεις.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους τοπικών αρχών, μετέδωσε πως αρκετοί εργαζόμενοι είναι παγιδευμένοι σε ερείπια που προκάλεσε το ωστικό κύμα της έκρηξης. Λίγο πριν τις 21.00 (ώρα Ελλάδας) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον επτά τραυματίες εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

    

Διαβάστε σήμερα...
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
