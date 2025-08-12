ΗΠΑ

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χτες το απόγευμα στη χαλυβουργία U.S. Steel στο Κλέρτον της Πενσιλβάνιας, προκαλώντας σύμφωνα με τις πρώτες ανεπίσημες πληροφορίες τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό αρκετών άλλων εργαζομένων, ενώ αργότερα το βράδυ της Δευτέρας αναφέρθηκε πως αγνοείται η τύχη δύο ατόμων.

Είναι χαρακτηριστικό πως περίπου δύο ώρες από την εκδήλωση της έκρηξης, οι τοπικές αρχές δεν ήταν άμεσα σε θέση να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων που τραυματίστηκαν από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Κάλεσαν, ωστόσο, τους περιοίκους παρακείμενων περιοχών να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να αποφεύγουν μη απαραίτητες μετακινήσεις.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους τοπικών αρχών, μετέδωσε πως αρκετοί εργαζόμενοι είναι παγιδευμένοι σε ερείπια που προκάλεσε το ωστικό κύμα της έκρηξης. Λίγο πριν τις 21.00 (ώρα Ελλάδας) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον επτά τραυματίες εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.