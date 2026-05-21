ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το κράτος - δολοφόνος δείχνει την κτηνωδία του στους απαχθέντες του στολίσκου αλληλεγγύης στη Γάζα

Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ έδειξε για άλλη μια φορά τον κτηνώδη χαρακτήρα του στους απαχθέντες από διεθνή ύδατα συμμετέχοντες στο στολίσκο Αλληλεγγύης για τη Γάζα, «Global Sumud Flotilla».

Τουλάχιστον 461 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 19 Ελληνες, από την αποστολή βρίσκονται στα χέρια των ισραηλινών μακελάρηδων μετά τα ρεσάλτα σε δεκάδες πλοιάρια.

Βίντεο δείχνει την απάνθρωπη κράτηση των συμμετεχόντων της αποστολής, με τους Ισραηλινούς σφαγείς να χτυπούν και να έχουν δεμένους πισθάγκωνα τους απαχθέντες και τον ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Μπεν Γκβιρ, να εποπτεύει την αποκρουστική επιχείρηση απαγωγής και να χλευάζει, λέγοντας ότι θα τους «μπουζουριάσει» μαζί με τους «τρομοκράτες».

Σε υποκριτική αντίδραση για τα μάτια του κόσμου υποχρεώθηκε αργότερα ακόμη και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά του Γκβιρ που τάχα δεν συνάδει με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, που προχωράει σε βασανιστήρια, βιασμούς, ξυλοδαρμούς, κ.ά. που καθημερινά οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις διαπράττουν σε βάρος των Παλαιστινίων ιδιαίτερα από τον Οκτώβριο του 2023.

Νωρίτερα άλλη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε πως τελείωσε «άλλη μία επιχείρηση δημοσίων σχέσεων από τον στολίσκο» και πως και οι 430 ακτιβιστές που απήχθησαν και «συνελήφθησαν» θα μεταφερθούν με ισραηλινά σκάφη και άλλα μέσα στο Τελ Αβίβ και από εκεί στις προξενικές αρχές των χωρών τους.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, τις ταπεινώσεις και τη βία που ασκούν σε βάρος τους οι ισραηλινές αρχές, απεργία πείνας ξεκίνησαν δεκάδες συλληφθέντες, τουλάχιστον 87 από τους εκατοντάδες ακτιβιστές που απήχθησαν και τέθηκαν παράνομα.

Υποκριτική - και αφού βούιξε ο τόπος - ήταν και ανακοίνωση που εξέδωσε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με την αντιμετώπιση Ελλήνων συλληφθέντων, χωρίς να βγάζει άχνα για τα εγκλήματα του στρατηγικού εταίρου της Ισραήλ .«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Αργότερα το βράδυ έγινε διάβημα διαμαρτυρίας του ελληνικού ΥΠΕΞ για την «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.

Προηγούμενα, σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος του ελληνικού ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, έλεγε χτες ότι οι Ελληνες πολίτες που συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου αναμενόταν να αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των ισραηλινών Αρχών, στο ισραηλινό λιμάνι του Ashdod για καταγραφή και ταυτοποίησή τους. Επίσης ότι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ επρόκειτο να μεταβεί σήμερα το πρωί στον χώρο, «για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής» και να μεριμνήσει «ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους».

Αναβρασμός μπροστά σε πιθανές εκλογές στο Ισραήλ

Το ίδιο διάστημα, στην ισραηλινή βουλή (Κνέσετ) εντείνονται οι διεργασίες και οι προσπάθειες ψήφισης νομοσχεδίου με στόχο τη διάλυσή της και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, οι οποίες ούτως ή άλλως θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου 2026.

Χτες πέρασε στην πρώτη ανάγνωση το νομοσχέδιο για τη διάλυση της βουλής, που προωθούν μεταξύ άλλων και κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της αποτυχίας του κυβερνητικού ακροδεξιού συνασπισμού να περάσει νομοσχέδιο για την υποχρεωτική στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων.