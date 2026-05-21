ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες σφαγές από το Ισραήλ

Τις σφαγές σε βάρος του λιβανέζικου λαού συνεχίζει ασταμάτητα ο ισραηλινός στρατός, στο φόντο των διαδοχικών γύρων άμεσων συνομιλιών Ισραηλινών και Λιβανέζων διπλωματών με τις πλάτες των ΗΠΑ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 19 αμάχων, ανάμεσά τους και παιδιών.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, την Τρίτη σκοτώθηκαν 19 άνθρωποι και 17 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις.

Από το βράδυ της Τρίτης μέχρι χτες τα ξημερώματα, ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν διαδοχικά νότιες πόλεις και χωριά, συμπεριλαμβανομένων των Χαμπούς, Χερβίτ Σελέμ, Κάφρα, Τούρα, Αλ Γαντουρίεχ, Μπουρτζ Ραχάλ κ.λπ. Στη συνέχεια μονάδες του ισραηλινού Πυροβολικού βομβάρδισαν περιοχές των πόλεων Αϊτα Αλ Τζαμπάλ, Μπαρασίτ, Σάκρα, Σαφάντ Αλ Μπατίχ, Τουλίν και Χάνταθα, όπου καταγράφηκαν και συγκρούσεις με μαχητές της Χεζμπολάχ.

Η κλιμάκωση της ισραηλινής επιθετικότητας ανάγκασε Λιβανέζο κυβερνητικό αξιωματούχο να ψελλίσει στο «Al Jazeera» εκκλήσεις για «πραγματική εκεχειρία», τονίζοντας ότι η συνέχιση της παραβίασής της από το Ισραήλ «θα οδηγήσει είτε στη μη συμμετοχή μας στις διαπραγματεύσεις είτε στη συμμετοχή μας με μοναδικό όρο την εκεχειρία».

Στο μεταξύ, ο νεότερος συνολικός απολογισμός θυμάτων που ανακοίνωσε χτες το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανέφερε ότι από τις 2 Μάρτη έως τις 20 Μάη οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 3.073 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 9.362.

Σύμπραξη οπλικών συστημάτων Ισραήλ - ΗΑΕ

ΗΑΕ και Ισραήλ προχωρούν στη συγκρότηση κοινού ταμείου για τη χρηματοδότηση απόκτησης και ανάπτυξης νέων οπλικών συστημάτων, αναφέρει χτεσινό ρεπορτάζ του «Middle East Eye».

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται το ΜΕΕ, οι δύο χώρες θα επιδιώξουν την από κοινού απόκτηση καινοτόμων οπλικών συστημάτων, στο πλαίσιο νέας «αμυντικής συμφωνίας», που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή. Τα ΗΑΕ αναμένεται επίσης να χρηματοδοτήσουν την τεχνολογική ανάπτυξη ισραηλινών συστημάτων αεροπορικής αεράμυνας, ρίχνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξουδετέρωση drones.

Οπως αναφέρουν πληροφορίες του ΜΕΕ, η συμφωνία «στέριωσε» κατά την πρόσφατα αποκαλυφθείσα επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου στο Αμπου Ντάμπι στη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν.