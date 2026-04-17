ΙΣΡΑΗΛ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Ανακοινώθηκε εκεχειρία 10 ημερών

Τον δρόμο για διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία νέα «συμφωνία του Αβραάμ» ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο επιδιώκει η κυβέρνηση των ΗΠΑ με τον Αμερικανό Πρόεδρομε τον γνωστό φανφαρόνικο τρόπο, να δηλώνει πως «ήταν τιμή μου να επιλύσω εννέα πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος, οπότε ας το κάνουμε» και να ανακοινώνει την έναρξη 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από χθες τα μεσάνυχτα.

Είχε προϊδεάσει για την εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ανακοινώνοντας την πιθανότητα άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα στον Ισραηλινό μακελάρη πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν, «για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια», δίχως καν να ικανοποιηθεί το ελάχιστο αίτημα που ζητά η Βηρυτός και το οποίο δεν είναι άλλο από την παύση των εχθροπραξιών και των ισραηλινών επιθέσεων. Η επικοινωνία αυτή δεν έγινε χτες, λόγω άρνησης του Λιβανέζου Προέδρου. Κυρίως λόγω πιθανών λαϊκών αντιδράσεων καθώς ο ισραηλινός στρατός συνέχιζε ακάθεκτα και το περασμένο 24ωρο τους ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, καταστρέφοντας και την τελευταία γέφυρα Κασμιγιέχ, που ένωνε την περιοχή με την υπόλοιπη χώρα...

Μετά από την αναγγελία της εκεχειρίας, και εφόσον αυτή τηρηθεί και δεν παραβιαστεί από το Ισραήλ (όπως έγινε από τον Νοέμβριο του 2024 έως τις 2 Μάρτη 2026), μπορεί να ξεκινήσει ένα παζάρι που κυρίως αποβλέπει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ που αντιστέκεται στις ισραηλινές επιδρομές. Το ενδεχόμενο ανάφλεξης του εμφύλιου πολέμου στον Λίβανο, που έχει πληγεί σημαντικά από τις ισραηλινές επιθέσεις τα τελευταία τρία χρόνια, παραμένει στον ορίζοντα, μεταξύ άλλων και λόγω της απόφασης της λιβανέζικης ηγεσίας να θέσει εκτός νόμου τη στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ και να ζητήσει τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης υπό το πρόσχημα διατήρησης του κρατικού μονοπωλίου όπλων.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο Ynet.news αποκάλυψε ότι στη διάρκεια της 10ήμερης εκεχειρίας τα ισραηλινά στρατεύματα εισβολής θα παραμείνουν σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου και πως θα αντιδράσουν σε περίπτωση «απειλής», όπως έκαναν και στην περίπτωση της υποτιθέμενης εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024.

Μία πρώτη γεύση της αντίδρασης της Χεζμπολάχ ήρθε από τον βουλευτή του κόμματος, Χασάν Φαντλάλα, που δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η οργάνωση ενημερώθηκε για μια πιθανή, βραχυχρόνια κατάπαυση του πυρός, από τον πρεσβευτή του Ιράν στη Βηρυτό. Ερωτηθείς αν η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία, ο Φαντλάλα απάντησε ότι όλα εξαρτώνται από το αν το Ισραήλ θα διακόψει κάθε μορφή εχθροπραξιών.

Επικοινωνία Αούν - Ρούμπιο

Πριν την ανακοίνωση έναρξης εκεχειρίας από τον Πρόεδρο Τραμπ, προηγήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζ. Αούν και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που είχε παίξει τον ρόλο μεσολαβητή την περασμένη Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όταν υποδέχθηκε τους πρέσβεις Ισραήλ και Λιβάνου για μία πρώτη «άμεση» συνάντηση. Ακολούθησε τηλεφώνημα του Προέδρου Τραμπ στον Λιβανέζο ομόλογό του.

Το βράδυ της Τετάρτης προηγήθηκε η συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη στον Λίβανο Μισέλ Ισα με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο. Οι τρεις τους επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη «συνέχιση των συνομιλιών» μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και των προσπαθειών της αμερικανικής πρεσβείας στη Βηρυτό για «αποκατάσταση» του κρατικού μονοπωλίου στα όπλα (σε έμμεση νύξη της απαίτησης ΗΠΑ - Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ).

Το Ισραήλ κατέστρεψε και την τελευταία γέφυρα στον νότο

Πριν επιβεβαιωθεί η άρνηση του Λιβανέζου Προέδρου να συνομιλήσει με τον Ισραηλινό μακελάρη, είχε προηγηθεί ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που κατέστρεψε χτες και την τελευταία γέφυρα που συνέδεε τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη επικράτεια. Πρόκειται για τη γέφυρα Κασμιγιέχ, που συνδέει την περιοχή της Τύρου με τη Σιδώνα και η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από δύο διαδοχικά πλήγματα. Οι επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στην ήδη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που βιώνει ο Λίβανος από τις 2 Μάρτη είναι μεγάλες...

Στη Βηρυτό χτες το μεσημέρι ο Πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε με τον Βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών για θέματα Μέσης Ανατολής, Χάμις Φάλκονερ. Στο επίκεντρο τέθηκαν οι συνομιλίες ανάμεσα στους πρέσβεις Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον στις 14 Απρίλη. Ο Βρετανός αξιωματούχος συμφώνησε με το αίτημα της Βηρυτού για άμεση εκεχειρία με το Ισραήλ, τονίζοντας πως οι φονικές επιθέσεις είχαν τρομερή επίπτωση στον άμαχο πληθυσμό, καθώς από τις 2 Μάρτη η χώρα θρηνεί πάνω από 2.100 νεκρούς και πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Ο Βρετανός υφυπουργός ζήτησε από την πλευρά του «η Χεζμπολάχ να σταματήσει να πυροβολεί και να αφοπλιστεί». Επανέλαβε πως το κράτος του Λιβάνου θα πρέπει να έχει το αποκλειστικό μονοπώλιο στην κατοχή και χρήση όπλων.