ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Επικοινωνίες με Αούν και Νετανιάχου

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζ. Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου είχε χθες το βράδυ ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Οπως λένε από το Μαξίμου, «ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο».

Στοχοποιώντας τη Χεζμπολάχ, ο Μητσοτάκης «υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας».

Εσπευσε άλλωστε να επισημάνει ότι «η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί», με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ που διοργανώνουν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Kιρ Στάρμερ, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη εκεί ευρωπαϊκής αρμάδας με ελληνική συμμετοχή.

Καθώς η κυβέρνηση ιεραρχεί πάντα ψηλά τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, αμέσως μετά θα συναντηθεί με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κ. Γκίλφοϊλ..

Αργότερα θα συναντηθεί και με τον Παλαιστίνιο αντιπρόεδρο, Χ. Σεΐχ.