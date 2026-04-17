ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ

Η ρωσική αεράμυνα είχε ρόλο στη συντριβή του αεροσκάφους της «Azerbaijan Airlines»

Ο ρόλος της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναγνωρίζεται σε συμφωνία που ανακοίνωσαν το Μπακού και η Μόσχα σχετικά με τη συντριβή αεροσκάφους της «Azerbaijan Airlines» το 2024, που στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους, «παράπλευρες απώλειες» της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Το αεροσκάφος, ένα «Embraer 190» με 67 επιβαίνοντες, εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι στον ρωσικό Καύκασο. Επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση στο Καζακστάν όταν συνετρίβη στις 25/12/2024.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν ανέφεραν χθες σε κοινή δήλωση ότι η συντριβή του αεροσκάφους ήταν αποτέλεσμα «ακούσιας ενέργειας» ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στον ρωσικό εναέριο χώρο, ενημερώνοντας επίσης πως κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με καταβολή αποζημιώσεων.

Η συμφωνία αυτή - η οποία επιτεύχθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των Προέδρων των δύο χωρών - σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, που έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας αντικρουόμενων συμφερόντων στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου, με τη Ρωσία να χάνει επιρροή.

Ο Αζέρος Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ είχε κατηγορήσει το Κρεμλίνο για απόπειρα συγκάλυψης, ενώ ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν ζήτησε συγγνώμη «για το γεγονός ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη στον ρωσικό εναέριο χώρο».

Νέες συλλήψεις στη φιλορωσική αντιπολίτευση της Αρμενίας

Στην Αρμενία, όπου επίσης διεξάγεται έντονη γεωπολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ και Ρωσίας, εντείνονται οι πολιτικές διώξεις κατά της φιλορωσικής αντιπολίτευσης, η οποία οργανώνει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άλλες δράσεις.

Η Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς διενήργησε χθες έρευνες σε διάφορα γραφεία του φιλορωσικού αντιπολιτευόμενου κόμματος «Ισχυρή Αρμενία» και έθεσε υπό κράτηση 14 ανθρώπους, με την υποψία εκλογικής δωροδοκίας.

Οι βουλευτικές εκλογές στη χώρα πρόκειται να διεξαχθούν στις 7 Ιούνη, με το κόμμα «Ισχυρή Αρμενία» να έπεται του κυβερνώντος κόμματος «Πολιτική Σύμβαση» σύμφωνα με δημοσκόπηση του αμερικανικού International Republican Institute τον Φλεβάρη.

Αλλα δύο μέλη του αντιπολιτευόμενου κόμματος συνελήφθησαν προχθές και κατηγορούνται ότι παραβίασαν απαγόρευση για «φιλανθρωπική δράση στη διάρκεια προεκλογικής περιόδου».

Η «Ισχυρή Αρμενία» τελεί υπό την ηγεσία του Αρμενορώσου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν, που τώρα δικάζεται με την κατηγορία ότι παροτρύνει δημοσίως τους πολίτες να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Συνελήφθη πέρυσι τον Ιούνη, όταν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διεξάγει εκστρατεία κατά της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και δήλωσε ότι θα ενεργήσει «με τον δικό του τρόπο» για να τη σταματήσει.