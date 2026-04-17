Οι λαοί θα είναι νικητές απέναντι στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) τιμά την Ημέρα των Φυλακισμένων Παλαιστινίων, που στις σημερινές συνθήκες έχει βαρύνουσα σημασία. Οπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της, η επέτειος αυτή ξεκίνησε να τιμάται από τις 17 Απρίλη 1974, όταν ο αγωνιζόμενος παλαιστινιακός λαός αφιέρωσε αυτήν την ημέρα στους φυλακισμένους αγωνιστές του. Σε εκείνους που αντιστάθηκαν στην ισραηλινή κατοχή, που αντιπάλεψαν τη βαρβαρότητα και την καταπίεση του ισραηλινού κράτους, που αγωνίστηκαν ενάντια στην αρπαγή της γης τους από πάνοπλους εποίκους, που με πέτρες στα χέρια αντιμετώπισαν τον πανίσχυρο ισραηλινό στρατό.

Οπως αναφέρει η ΕΕΔΔΑ, «έκτοτε πέρασαν 52 χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να παραμένουν στη φυλακή περισσότεροι από 9.600 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 84 γυναίκες και 350 παιδιά. Απ' αυτούς οι 3.532 είναι από τη Δυτική Οχθη και κρατούνται χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχουν δικαστεί. Πρόκειται για τους λεγόμενους "διοικητικούς κρατούμενους". 1.251 Παλαιστίνιοι είναι από τη Γάζα, που χαρακτηρίζονται "παράνομοι μαχητές" και κρατούνται κι αυτοί χωρίς δίκη ή κατηγορία. Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει όλους τους φυλακισμένους από τη Γάζα, που κρατούνται σε στρατιωτικά στρατόπεδα του κατοχικού στρατού».

Η ΕΕΔΔΑ στέκεται επίσης στα απάνθρωπα βασανιστήρια που υφίστανται οι κρατούμενοι, και καταγγέλλει τον νέο νόμο που ψηφίστηκε στο Ισραήλ και σύμφωνα με τον οποίο «θα απαγχονίζεται όποιος Παλαιστίνιος έχει καταδικαστεί από στρατιωτικά δικαστήρια για "τρομοκρατικές πράξεις", όπου "τρομοκρατική πράξη" θεωρείται κάθε είδους αντίσταση ενάντια στην κατοχή της Παλαιστίνης και καταπάτηση κάθε δικαιώματος του λαού της». Και καταλήγει: «Ο παλαιστινιακός λαός της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης αντέδρασε άμεσα ενάντια στον νέο αυτό αντιδραστικό νόμο, προκηρύσσοντας γενική απεργία, ενώ και στο Ισραήλ οργανώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Αυτές οι κοινές αντιδράσεις Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι που δείχνουν τον δρόμο, αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ελπίδα βρίσκεται στον ενωμένο αγώνα των λαών. Οι λαοί θα είναι οι τελικοί νικητές ενάντια στη βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού!».