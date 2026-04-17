Παρασκευή 17 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Δημοσίευμα για προετοιμασία επέμβασης στην Κούβα

Από πρόσφατη μεγάλη διαδήλωση στην Αβάνα μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ
Από πρόσφατη μεγάλη διαδήλωση στην Αβάνα μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ
Η πάγια επιδίωξη της αμερικανικής κυβέρνησης να ανατρέψει την Κούβα, που για το παράδειγμά της αποτελεί «καρφί στο μάτι» του ιμπεριαλισμού, και με τις απειλές το τελευταίο διάστημα να κλιμακώνονται, φαίνεται ότι προχωρά και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Οπως αναφέρει χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα της «USA Today», δύο πηγές από το Αμερικανικό Πεντάγωνο που μίλησαν στην εφημερίδα υπό το καθεστώς ανωνυμίας έκαναν λόγο για οδηγίες που δόθηκαν σχετικά με αυξημένες προετοιμασίες για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο Νησί της Επανάστασης.

Επίσημα το Πεντάγωνο απάντησε στην εφημερίδα ότι «σχεδιάζει μια σειρά απρόβλεπτα περιστατικά και παραμένει σε ετοιμότητα αναμένοντας τη στιγμή που θα δοθεί η εντολή από τον Πρόεδρο».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των προκλητικών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Απρίλη ότι οι ΗΠΑ μπορούν «να περάσουν από την Κούβα αφού πρώτα τελειώσουν με το Ιράν», και της κλιμάκωσης του υπερεξηντάχρονου βάρβαρου αποκλεισμού, που το τελευταίο τρίμηνο έχει εξελιχθεί και σε ενεργειακό, για να προκαλέσει ασφυξία στον κουβανικό λαό.

Απέναντι σ' αυτήν την επιθετικότητα, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο «NBC News» ο Κουβανός Προέδρος Μιγκέλ Ντίας Κανέλ σημείωσε ότι η Κούβα δεν θέλει πόλεμο με κανέναν και δεν απειλεί κανέναν, αλλά είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, με όποια θυσία χρειαστεί.

    
