ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Νέες βουλευτικές εκλογές την Κυριακή

Οι όγδοες κάλπες για την εκλογή νέας κυβέρνησης σε μόλις πέντε χρόνια είναι αυτές που στήνονται μεθαύριο Κυριακή 19 Απρίλη στη Βουλγαρία.

Θυμίζουμε ότι στις 11 Δεκέμβρη παραιτήθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός του οποίου ηγείτο το κεντροδεξιό GERB, λίγο αφού η αντιπολίτευση (με πρωταγωνιστή το μεταρρυθμιστικό «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και ενώ αναμενόταν η επίσημη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη (1η Γενάρη), εν μέσω σοβαρών επιφυλάξεων που παρέμεναν. Αυτό είχε αποτυπωθεί στην πρόταση για σχετικό δημοψήφισμα που είχε καταθέσει και ο - για πολλούς «φιλορώσος» σε έναν βαθμό - τότε Πρόεδρος της χώρας Ρούμεν Ράντεφ. Εξάλλου, στις 19/12 παραιτήθηκε και ο ίδιος ο Ράντεφ από την προεδρία, χαρακτηρίζοντας την κίνησή του απάντηση στο «μοχθηρό μοντέλο διακυβέρνησης» που υπάρχει στη χώρα και «έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, αλλά στην πράξη λειτουργεί μέσα από τους μηχανισμούς της ολιγαρχίας».

Οπως επιβεβαιώθηκε και λίγο αργότερα, η παραίτηση Ράντεφ υπηρετούσε σχέδια αναβάθμισης του ρόλου του στην υπεράσπιση του ντόπιου κεφαλαίου, καθώς δεν άργησε να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος «Προοδευτική Βουλγαρία», μιλώντας για «ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο» που χρειάζεται η χώρα.

Μάλιστα οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές της Κυριακής φέρουν το κόμμα Ράντεφ πρώτο, με περίπου 30% της πρόθεσης ψήφου. Αν και απέχει πολύ από την αυτοδυναμία, ήδη αναλυτές κάνουν λόγο για «κάτι που έχει να γίνει καιρό στη Βουλγαρία», όπου όλα τα τελευταία χρόνια ο σχηματισμός κυβέρνησης αποτελούσε ένα αίνιγμα με δύσκολες λύσεις, αναδεικνύοντας και τις σοβαρές ενδοαστικές αντιθέσεις που καθρεφτίζονταν και στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Σε προεκλογική του εμφάνιση, ο Ράντεφ επέκρινε τον τελευταίο κυβερνητικό συνασπισμό επειδή «εισήγαγε το ευρώ στη Βουλγαρία χωρίς να σας ρωτήσουν (σ.σ. τους Βούλγαρους). Και τώρα, όταν πληρώνετε τους λογαριασμούς σας, να θυμάστε πάντα ποιοι πολιτικοί σας υποσχέθηκαν ότι θα ήσασταν στο "κλαμπ των πλουσίων"». Μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «είμαστε η μοναδική χώρα - μέλος της ΕΕ που είμαστε και Σλάβοι και χριστιανοί ορθόδοξοι», και γι' αυτό «μπορούμε να αποτελέσουμε έναν πολύ σημαντικό σύνδεσμο σε αυτόν τον μηχανισμό (...) για να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις με τη Ρωσία»...

Μετά την «Προοδευτική Βουλγαρία» (PB) ακολουθεί το GERB, με 20%. Ωστόσο ο Ράντεφ αποκλείει κυβερνητική συνεργασία με το GERB. Καθοριστικός «κρίκος» σε μετεκλογικές διεργασίες θεωρείται ότι θα αποτελέσει η συνεργασία του «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» και της «Δημοκρατικής Βουλγαρίας» (PP-DB), που συγκεντρώνει περίπου το 12% της πρόθεσης ψήφου και συμφωνεί ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις.